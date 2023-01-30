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В думах о России…

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В Рязани задержали члена шайки Навального, который думал, что анонимность в соц.сетях существует.
В думах о прекрасной России будущего, нет места такому приземленному явлению как вынос мусора.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8136462.html
Метки: навальный, Россия, рязань, фотографии, юмор
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