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Главные законы жизни

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В декабре 2022 года, в городе Минск, состоялся VIII Северный Деловой Форум «Ливадия».
«Ливадия» – это ежегодная научно-практическая конференция.

Мыслями впечатлениями, пожеланиями поделился Жданов Владимир Георгиевич – спикер форума Ливадия 2022, российский общественный деятель, председатель «Союза борьбы за народную трезвость», г. Москва.

Все части пленарного заседания:

1 часть - https://youtu.be/d2f_E83h3Dc
2 часть - https://youtu.be/EnsDO0JKdgo
3 часть - https://youtu.be/_aDaocg1-nM
4 часть - https://youtu.be/RbHK8IuFrgY

Быть ДОБРУ!
#законыжизни #ВладимирЖданов #Ливадия2022 #Минск #16декабря2022 #северныйделовойфорум
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ERpoLSrMdxg
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