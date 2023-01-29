"Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать всё. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что её военные некомпетентны. Поэтому необходимо продолжать вооружать Украину."

Жозеп Борель,

Глава дипломатии Евросоюза, 20 января 2023 г.

Всемирно известный учёный Анатолий Клёсов в одной из лекций конца прошлого года рассказал, что затруднялся, как обратиться к татарам в Центре татарской культуры в Москве. Господа? Но советское воспитание и сама душа противится этому слову. И начал просто:

- Дорогие товарищи!

Такое обращение вызвало восторг аудитории. Анатолий Алексеевич отметил, что у татар чёткая прорусская, просоветская позиция. Но когда в речи учёного прозвучало академическое словосочетание «татаро-монгольское», вся аудитория резко возмутилась. Татары доказывали, что дань собирали русские. По поводу «ига» основоположник ДНК-генеалогии распространяться не стал, ограничившись замечанием, что татары действительно «никакой ДНК у славян не оставили». Про «монголов» и речи нет.

Дань собирали баскаки, это правда. Если в летописях, в известной истории можно наврать, что нам и сделали, то с языком сложней. Не зря же у Пушкина понятия язык и Народ – идентичны. В Костроме фамилия Баскаков не редкая. Она восходит к прозвищу Баскак – так на Руси назывался наместник, собиравший дань для Орды. Историки написали, что с 1327 года ханы согласились передать сбор дани в руки русских князей. Но не будем повторять очевидное: резня, которую устроили сами князья, религиозные противоречия и жажда собственности, списанные на «иго» - сокрытие подлинной истории. Орда – это порядок! Полушутя напомню слово «баско», которое в северо-восточных районах Костромской области употребляется по сию пору. Баско значит "красиво", "хорошо". Услышать слово можно во всей Сибири. Это аналог нынешнего «клёво».

Десятина, как пояснили татары Клёсову, бралась раз в семь-восемь лет. Это примерно полтора процента доходов труженика Орды. «Я отдаю примерно 30 процентов. Вот и считайте, у кого дань более свирепая», - прокомментировал учёный. Так где «клёво» по-настоящему? В the new world order, (новый мировой прядок), или в Орде?

«Народам нечего делить. Цель ДНК-генеалогии людей не разделить, а их сдружить. У меня личная черта – я всегда предпочитаю объединение, нежели разделение. Мы работаем над древней историей и показываем, что делить-то нечего». Вот ключевое в деятельности А.А. Клёсова, за что я его уважаю. Наверное, мне справедливо «напинали» читатели за то, что в предыдущей статье назвал ДНК-генеалогию «археологическим животноводством». Тут, на мой взгляд, опять проблема в терминах. В выражении великого ученого Ивана Павлова «Медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач — человечество» заложен глубочайший смысл. Чтобы не допустить ошибки, специалисты над вакциной для свиней работают шесть лет. А людям некто Гинсбург за несколько месяцев вкатил вакцину, которую грамотный народ по сию пору называет жижей.

Археология по сию пору уничтожает артефакты, не вписывающиеся в парадигму происхождения человека от обезьяны. Но «археология» Клёсова иная! Мне довелось наблюдать интернет-споры молодых чеченцев и евреев на предмет, чей язык древней. У Анатолия Алексеевича я увидел, что нохчи появилась больше 30 тысяч лет назад, когда евреями на планете и не пахло! О чём спор? В Чечне более 80 процентов такой же гаплогруппы как у азербайджанцев. Но последние – тюрки… Армяне и турки фактически братья. Это по гаплугруппам. И что? Если б не Русы, турки давно вырезали бы своих «братьев»! Религия разная… Ещё круче с единым предком арабов и евреев. Разошлись только четыре тысячи лет назад. А вражда смертельная! В основе – разная религия, мировоззрение. По Корану известно, что общий предок Ибрагим. И вот – научное доказательство…

Есть такое понятие - базовая лексика. Это слова типа мама, папа и т.д., которые роднят языки. В русском и белорусском 92 процента, в украинском - 86.

И как быть с сегодняшним положением, когда украинцы и русские насмерть бьются друг с другом? Гаплогруппа одна – «славянская», религия одна – христианская. Да и лица, включая цвет кожи – одинаковые.

Чтобы понять происходящее, надо обратиться в самую глубину древности. Ведические знания определяют, что люди имеют специфическую энергоновую структуру крови, группу крови, психоматрицу и т.п. Это так называемая энергоновая система, энерго-генетическая структура крови. Она зависит от состояния влияния энергетики космоса и целостности генного ядра. Энергон - мельчайшая частица во всей Вселенной, но именно она и самая «объёмная», охватывающая всё. Сегодня много говорится про Эпоху Водолея, когда космические энергии направлены на Россию, когда меняется всё, начиная с атома водорода и заканчивая человеком, который свершает антропологический переход. Но если порушено энергоновое ядро, если «приёмник» разбит, что ты примешь вместо гармонии Мира?

Тема настолько же сложная, насколько простая. Почему во всех спортивных командах всех стран всё больше и больше негров? Да потому, что у них кровь шестиэнергоновая. Это природники, великолепно адаптированные к условиям среды. У них иной метаболизм, иной болевой порог. По справедливости белого и чернокожего на ринг выставлять нельзя. Один и тот же удар у первого вызывает боль, а у второго всё нормально. Белый человек – иной, эти люди имеют 16-ти энергоновую структуру крови, свастичную психоматрицу: Совесть, Дух, Душа, Тело. Все остальные народы – только дуальную психоматрицу: Душа и Тело. Согласно Ведическим летописям генетический аппарат человека отвечает за Родовую память и физиологию, а энергоновая структура крови отвечают за Дух и Душу. Это было известно сотни тысяч лет назад. Но сегодня Русскому, чистокровных из которых осталось совсем чуть-чуть, говорить об этом нельзя. Упекут за «расизм». А я – чеченец, представитель одного из малых народов Руси. И нас, представляющих многоцветье племён Руси, тоже всё меньше и меньше. Исчезнут последние Русы и не будет никаких малых народов.

Как с Наполеоном, так и с Гитлером убивать, порабощать народы Руси шла белокожая Европа. В чём дело? Поищите в языках народов наполеоновского, гитлеровского да и нынешнего Евросоюза слова Совесть, Родина, Отечество. Не найдёте! Нет слова, нет и понятия.

Родина белого человека – Русь. В 2014 году я прочитал слова одного серба: Украинцы – это те же русские, только сошедшие с ума. Но давайте будем честными: родина «укропов» московский «майдан» 1991-1993 годов. Первым заговорил о геноциде Русского народа с трибуны Федерального Собрания губернатор Краснодарского края Николай Кондратенко (мир ему). С конкретными фактами не по Украине, а по России. «Вы», обращаясь к депутатам, «власть» говорил об авторах геноцида Николай Игнатович. А кто они? Как в Думе, так и в правительстве, в руководстве СМИ люди белые, вроде русские. А так ли это? Власть была захвачена силовым путём, через вооружённый переворот иными людьми, только внешне нашими. Если в Европе сатанинская селекция белого человека шла веками, то из «трупа» Союза, не успевшего ещё разложиться, они выперли по историческим меркам мгновенно. С виду, вроде бы, русский, вроде бы, хохол. А когда пообщаешься, чувствуешь, что-то не то…

Не найдёте глубинной, космической, научной основы авторов геноцида Русских на родной земле, авторов кровопролития на Украине. Это знание вместе с носителям заживо сжигали в Сибири спецслужбы Петра Первого, искореняли советские спецслужбы, не говоря про ситуацию в РФ. Но оно осталось в Ведах, в той же Сибири. Тем, кто попытается после сказанного далее обвинить меня в антисемитизме, предлагаю вовремя заткнуться: Коран дан на арабском. Арабы, как и непереформатированные, чистокровные евреи – семиты. Переформатирование того, человеческого, что дано Самим Творцом, началось с высадки на планете так называемых «серых». Произошло это в Ночь Сварога. Сейчас, кстати, Рассвет Сварога, время, в которое по Библии мы должны распознавать «по плодам их». По лицам не распознаешь! Серые имеют 10-ти канальную энергоновую структуру крови. Генофонд передаётся по матери. Так вот, при смешении серых с «цветными» получилась нестабильная система и были введены варны (касты), чтоб эта ветвь не смешивалась с другими, т.к. вымрет. При смешении серых с белым народом получилась нестабильная система из 13-ти элементов (8 женских и 5 мужских). Это нестандартное, неадекватное - особое мышление. Генофонд передаётся по матери. Вот откуда исток того, почему жрецы Русов в Ночь Сварога проиграли иным жрецам, как сейчас принято говорить - «пятой колонне».

Сложный разговор, опасный, но давайте посмотрим на примере только одного человека. Иосиф Сталин был, согласно генетическому тесту одного из его внуков, членом гаплогруппы Y-ДНК G2a1a (FGC595/Z6553). Грузин, хотя по Клёсову эта гаплогруппа скорей осетинская. Иосиф в переводе с еврейского языка – прибавление, присовокупление, присоединение. Сталин – означает крепость, силу, мощь. Во время его правления произошло насильственное присоединение многих территорий, включая государства Прибалтики и Западную Украину. Джугашвили он по отцу. Джу – означает силу, мощь, га – путь, движение, швили – сын отца, т.е. продолжающий силой дело отца. Поэтому он и выбрал себе псевдоним – Сталин, который не только отражал суть Родового Имени, но и усиливал его. В Духовной Семинарии Сталина обучали Гомилетике (умению составлять проповеди), чтобы его слова могли доходить до сердец простых людей, он научился внушать людям свою волю.

Почему Сталин называл себя Русским грузинского происхождения? Потому, что на Руси, в проекте Творца - Общинно-Родовой строй. А у «них», о ком я вскользь проговорился - система выживания. Каждый сам за себя. Кстати, назваться «славянином» Сталин не мог, поскольку за этим понятием скрываются переформатированные, уже бывшие Русы.

Как ни крути, как ни рассуждай, а перспективы у нас светлые. Даже в Госдуме появились такие депутаты, как профессор, сибиряк Олег Матвейчев. Он знает, что никакого ига у нас не было, что не тысячелетием измеряется история Великой Руси. Некоторые ахнули, когда Матвейчев сказал, что никакой Украины больше быть не должно. А как вы хотели? Совесть – понятие не умозрительное. Любовь к Родине – это всегда действие! Уголь и алмаз – одно и то же: графит. Разница лишь в связях между молекулами. Непреходящие ценности и есть самая жгучая, самая смертная связь. Другими словами, алмаз — это хорошо организованный пепел, а пепел — это алмаз, который позволил себе расслабиться.

Эдуард Наипов,

Кострома