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Тридцать шесть радостей. Документальный фильм (1977)

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Писатель и фотоохотник Николай Сладков комментирует документальные кадры о жизни животных и птиц, призывает телезрителей к бережному отношению к природе.

#Документальный фильм
Ленинградское ТВ 1977
Автор сценария – Н. Неуймина
Режиссер – Олег Ерышев
Оператор – Александр Селезнев

#ТридцатьШестьРадостей #фотография #ОхранаОкружающейСреды #природа

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bUt2if1y-kM
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