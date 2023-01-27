Тридцать шесть радостей. Документальный фильм (1977)
Писатель и фотоохотник Николай Сладков комментирует документальные кадры о жизни животных и птиц, призывает телезрителей к бережному отношению к природе.
#Документальный фильм
Ленинградское ТВ 1977
Автор сценария – Н. Неуймина
Режиссер – Олег Ерышев
Оператор – Александр Селезнев
#ТридцатьШестьРадостей #фотография #ОхранаОкружающейСреды #природа
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