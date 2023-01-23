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В Польше признали наличие планов оккупации Западной Украины.

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Бывший глава МИД Польши Сикорский признал, что у Польши есть план раздела Украины с оккупацией западной части Украины, но якобы он был актуален только первые 10 дней СВО, а потом он якобы стал неактуален.

Ранее Польша называла это выдумками российской пропаганды, но теперь выясняется, что это отнюдь не выдумки. Наличие таких планов признано.
Правящая клика Польши уже раздраженно пеняет бывшему министру за излишнюю болтливость, мол нужно думать, что говорить.
Разумеется, если эти планы существовали тогда, существуют они и сейчас. Собственно, часть развертывания польской армии у границ с Украиной осуществлялось и осуществляется с прицелом на реализацию планов по отторжению как минимум 4 западноукраинских областей под предлогом их защиты. В этом отношении Польша разыгрывает примерно ту же карту в составе американской коалиции, которую разыгрывают ОАЭ в составе саудовской коалиции в Йемене. Пока Саудовская Аравия пафосно заявляет про борьбу с хуситами, эмиратчики планомерно готовят отторжение юго-западного Йемена и аннексию острова Сокотра.

Стоит также отметить удачную работу СВР, которая вскрыла наличие таких планов у Польши еще в начале марта, хотя Польша и тогда и впоследствии это отрицала.
Как видим, определенные агентурные возможности у СВР внутри польского "истеблишмента" имеются, что не особо удивляет, если учесть недавнюю информацию о том, что действующий премьер-министр Польши Моравецкий еще в студенчестве был завербован https://colonelcassad.livejournal.com/8050425.html офицером ШТАЗИ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8121279.html
Метки: польша, поляки, разведка, свр, спецслужбы, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16710 15570
    KT 16 мин. назад

      Верим,верим.Результаты работы СВР по Украине ещё более”удачны”,видно невооруженным взглядом.

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