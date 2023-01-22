Эта моя «статья-предупреждение» написана как отклик на статью «Это опасная ловушка для граждан», опубликованную в «Советской России» от 10 января 2023 года . В статье были опубликованы отзывы на этот закон Галины Быстровой из г. Владимира, Павла Петрушевского из г. Нальчика и Матвея Лыскова из Алтайского Края. В этом контексте данная статья отражает растущую тревогу граждан России по поводу того, что этот «биометрический закон», принятый в Государственной Думе в декабре 2022 г., де-факто превращает российское общество в единстве с российским государством в тотально-цифрово-контролирующую каждого человека систему.



И это происходит на фоне проводимой специальной военной операции, которая уже на наших глазах превращается в войну глобального империализма мировой финансовой капиталократии США, в том числе в форме НАТО, против России с целевой установкой её полного уничтожения, т.е. тогда, когда от России требуется: переход к мобилизационной экономике, мощной духоподъемной идеологии и превращение российского государства во власть народа, созидающего общество Правды, Справедливости, Любви, Дружбы, Взаимопомощи и Гармонии жизни с Природой.

Но есть еще один «подводный камень» в этом законе, утверждающем необходимость заведения на граждан России системы биометрических показателей, которые предстают как необходимый элемент тотальной цифровизации всех систем жизнеобеспечения в российском обществе.

Этот «подводный камень» состоит в моем прогнозе, что все эти биометрические данные на каждого из граждан России, организованные в определенные «банки данных» в российской информационной (компьютерной) системе окажутся в информационных банках данных в США, в Пентагоне, и будут использованы в готовящейся активно мировой финансовой капиталократией биологической войне против России, которую они собираются применить неожиданно, скрытно, достаточно избирательно против определенных групп населения и руководства страны с тем, чтобы потом так же внезапно нейтрализовать ядерную триаду страны.

Биометрическая информация коррелирует с генетической информацией.



Требуется только «вскрыть» эти корреляционные связи.



Вообще, по моим взглядам, не случайно интенсивная работа «генных инженеров» США по выработке все новых и новых видов биологического оружия, включая производство «боевых вирусов», совпадает:



с интенсивным процессом разрушения в этой стране семьи,



с ростом количества неплодородных пар к 25 годам и выше – более 25%,



и ростом гомосексуализма.



Не понимают ученые-биологи мира, в том числе и ученые-генетики, считающие, что раскрыв нуклеотидную структуру ДНК они познали механизмы наследования тех или иных признаков от «родителей» («предков») к «детям» («потомкам»), что «ДНК-генетика», по моей гипотезе, контролируется «популяционной генетикой», отвечающей за поддержание разнообразия генома популяции и использующий для этого те «полевые субстанции» – «поля», которые открыты физикой (специально даже это понятие «поле» не конкретизирую).



Думаю, что популяционная генетика как механизм и процесс находится под управляющим воздействием системогенетических механизмов Биосферы более высокого ранга.

Что за этим скрывается? – За этим «скрывается» то, что «генный инженер» в США, который создал новый боевой вирус, не подозревает, что его «лаборатория» находится под контролем гомеостатических механизмов Биосферы, например, её вирусно-микробного регулятора, и созданный в этой лаборатории «вирус» через управляемый мутагенез со стороны Биосферы, неожиданно превратится в «вирус» с параметрами, о котором этот «генный инженер» и не предполагал.



Вся «генная инженерия» в мире, в том числе в США, как наука, которая не знает как действуют биосферные регуляторы Биосферы, использующие «полевую субстанцию» (для этого еще не создана соответствующая техника измерения), и вообще находящаяся только в начале «пути» познания мира, особенно «мира жизни», должна стать скромной, не подчиняться Капиталу (а вернее – Мировой Капиталократии), с его безумной установкой извлекать прибыль из всего, в том числе из войны и из уничтожения не только людей, но целых народов, этносов, цивилизаций.



И похоже – собирается извлечь прибыль из экологической гибели всего человечества, в том числе и из уничтожения самого себя.

Иногда мне, после чтения мною лекций по этим проблемам, задавали слушатели вопросы: «Неужели у этих «хозяев денег» (термин В.Ю.Катасонова) нет ни капли здравого «ума, способности рационально мыслить?».



Обычно, на этот вопрос я отвечал иносказательно словами Н.А. Бердяева, произнесенными им в 1918 году: «в корыстном интересе таится безумие».



Через 100 лет этот приговор Н.А. Бердяева миру, развитием которого управляет прибыль, нажива, корысть, стяжание, и как их неотъемлемый элемент – решение противоречий с помощью насилия и войны, превратился в Приговор Природы Земли всей рыночно-капиталистической системе хозяйственного взаимодействия с ней в виде ускоряющихся процессов первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.

Мир Господства Капитала, в первую очередь олицетворяемый Западом – системой глобального империализма мировой финансовой капиталократии, вошел в эпоху своей агонии.



Поэтому им и развязана война против России. Западу нужны её территория и ресурсы без русского народа.

В этой войне переход России на тотальную цифровизацию, в том числе и тотальное биометрическое сканирование населения, – это «подарок» нашему военному врагу, в первую очередь империализму США.

Пора думать – думать по-настоящему. А это дело трудное. Чтобы научиться «думать по-настоящему» – надо возродить высший приоритет развития науки, образования, воспитания, просвещения, как важнейших общественных благ.



Образовательная политика России должна иметь целевую установку на переход общества в состояние научно-образовательного общества, в котором образование есть «базис» базиса духовного и материального воспроизводства, а наука выполняет миссию не только производительной силы, но и силы управления.

Закон о биометрии должен быть изъят с поля современной правовой рефлексии. Хватит увлекаться цифровизацией. Пора заняться в России возвышающем человека на великие дела духоподъемной идеологией. Такой идеологией может стать только идеология, соединяющая социализм с ноосферным развитием.

В.И. Вернадский, 160-летие со дня рождения которого мы, т.е. Россия, отметим 12 марта этого года, создал в период с 1929 по 1945 годы учение о переходе Биосферы в Ноосферу, как новое её состояние, связанное с растущей энергетикой воздействия деятельности человечества на Биосферу Земли, определив этот переход глобальным законом.



Я, опираясь на эту обобщающую научную идею В.И. Вернадского и на научные школы в развитие этой идеи, Н.Н. Моисеева, В.П. Казначеева, А.Д. Урсула и других, разработал свою научно-мировоззренческую систему, назвав её Ноосферизмом.



В ней я показал, что XXI век – это Эпоха Великого Эволюционного Перелома, предназначение которой – переход человечества к единственной форме его развития, спасающей от экологической гибели, – и которая есть научно управляемая социоприродная эволюция на базе общественного интеллекта, научно-образовательного общества и ноосферного экологического духовного социализма.

В заключение еще сделаю одно замечание по поводу «Закона и биометрии». «Биометрический портрет» человека, который станет достоянием информационной («цифровой») системы американского боевого спутника, будет облегчать мониторинг его передвижения в пространстве по поверхности Земли и избирательно его уничтожать, если это станет боевой задачей.

Если вести речь о русском интернете, то здесь необходима технологическая революция, с полным отказом от англоязычного тезауруса, с переходом на тотальную русскую терминологию и русские «интерфейсы».



Именно по этому пути – пути создания интернета на китайском языке – пошли китайцы.

В конце 90-х годов знаменитый наш ученый и мыслитель Н.Н.Моисеев оставил нам замечательную книгу «Расставание с простотой». А весь «язык цифр» (я его полезность не отрицаю, но заостряю на этом внимание) – это «язык простоты» (и поэтому в соответствии с «теоремой о неполноте» Гёделя – неполон).



Процессы первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы уже 30 лет стремительно развиваются.



За этим стоит проблема неадекватности человеческого знания, науки, культуры, я уж не говорю о сознании правящих элит, и о сознании всей мировой «цифро – интернетовской» системы, той Сложности Природы – Биосферы и планеты Земля как суперорганизмов, с которой столкнулись человек, общество и человечество в целом.



В моем определении возник «Барьером Сложности».



Задача науки, и вслед за наукой – культуры и образования, – преодолеть этот Барьер Сложности. Причем в быстром темпе.

Для этого необходимы целенаправленные программы «выращивания» ученых, специалистов, способных работать на междисциплинарном, полипрофессиональном поле.



В России – эта необходимость все время оказывала свое «давление» на наши умы из-за сурового климата, большой её территории с разнообразием географических условий воспроизводства жизни, и поэтому – из-за высокой энергетической стоимости воспроизводства жизни общества, определившей базовым законом развития России – не закон конкуренции, а закон кооперации, т.е. то, что мы называем общинностью, коллективизмом, дружбой, взаимопомощью, любовью не только к «ближним», но и к «дальним».

Ещё в 1993 году В.И. Вернадский указал на необходимость смены узкой предметноспециализированной организации науки на проблемноориентированную организацию научного знания.



Затем это положение, в результате анализа «уроков Чернобыльской катастрофы», воспроизвел В.А. Легасов.



Он указал на такой один из «уроков» – необходимость подготовки «специалистов-проблемников», способных управлять ликвидацией аварийных состояний на объектах высокой технологической сложности.



Я в 90-х годах, работая в Исследовательском центре проблем качества подготовки специалистов в Москве, поставил, как задачу, стоящую перед образовательной политикой страны, – переход высшей школы на подготовку своих студентов в новой парадигме профессионализма – проблемноориентированного, требующего более глубокого освоения не только необходимых разделов математики, процедур концептуализации, формализации, но и новых научных отраслей – системологии (науки о системах), «метаклассификации» (науки о механизмах и закономерностях классифицирования в природе и в обществе), и других междисцплинарных методологических комплексов, например – кибернетики в её современном виде, включая гомеостатику.

Дискуссия, которую породило обсуждение содержания «Закона о биометрии», – частично, и косвенно, отражают собой «диктатуру простоты» в «законодательно-правовых умах» России.



А время требует умения работать со «сложностью». Наша Государственная Дума должна научиться адекватно отвечать на быстро меняющиеся ситуации и минимизировать возможность таких «ляпов», каковым, несомненно, явилось принятие к концу 2022 года «Закона о биометрии».

Государственная Дума через принятый закон де-факто уже превратила его в реальный процесс в системе внутренней политики страны, который может превратиться в оружие Запада в уже начатой им войне против нас, России.



Одновременно, уже начавшаяся дискуссия вокруг «цифровизации» в обществе, в образовании, науке и вокруг «биометризации» (надо же до чего додумались «мозги» некоторых специалистов, и возможно даже считающих себя учеными), по моим взглядам, высвечивает более широкое поле проблем, которая связано с ответами на вопросы: «Что есть Россия?», «Что есть человек?», «Что есть естественный интеллект человека, как он работает, особенно когда взаимодействует с цифровым миром, не убиваем ли мы собственный интеллект, созданный эволюцией Вселенной на Земле?», «Что есть семья, не идет ли уже процесс гибели человечества, по крайней мере на так называемом Западе, когда гибнет семья?».

И список таких вопросов огромен. Нужно уважать автономность человека. В каждой такой автономности прячется гений, прячется огромный мир. В «Бессознательном» разума человека прячется «память» всей предшествующей эволюции Вселенной.



Никогда компьютерный («цифровой») интеллект не достигнет уровня человеческого («естественного») интеллекта, созданного эволюцией Вселенной.



Почему? – Именно потому, что он создается проектно этим самым человеческим интеллектом, причем самой незначительной его частью – рациональным умом.

XXI век – век Ноосферного Прорыва человечества из России, поднимающего Человека на Высоту Научного Управления самым сложным объектом – социоприродной эволюцией, и соответственно – на уровень Жизнесозидающего Ноосферного Труда и Творчества!

Или этот Прорыв произойдет, или нас на Земле не станет уже в 21 веке!

И тогда предупреждение английского историка, ученого с планетарным сознанием, Арнольда Джозефа Тойнби, высказанное им 50 лет назад, превратится в реальность. А он дал такой прогноз:

«Запад способен гальванизировать и разъединять… А мир нуждается в объединении. Альтернатива этому объединению – самоуничтожение».

Вот почему я настаиваю на положении: Будущее Человечества – это Социализм, но Социализм особого качества. А именно – Ноосферный Экологический Духовный Социализм, обеспечивающий научное управление социоприродной эволюцией, и соответственно – ноосферный союз цивилизаций на Земле.



Поэтому СССР ХХ-го века – это только Предтеча будущей ноосферно-социалистической кооперации всех народов планеты Земля, и соответственно – Мира без Войн и Насилия. И в этом состоит призвание Человека!

А.И. Субетто



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