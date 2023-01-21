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Ротшильды и русская нефть. История передела мирового энергетического рынка

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Полная версия (40 мин.) без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/4gmj23-dtv

Нефть как оружие. От керосинки до глобального энергетического кризиса, что дальше. Время либеральных методов в энергетике закончилось. Почему государство должно контролировать нефтедобычу. Аналитический обзор истории развития нефтяной промышленности в России. В студии Борис Марцинкевич.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YoO4S74sEkQ
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