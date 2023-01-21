Ротшильды и русская нефть. История передела мирового энергетического рынка
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Нефть как оружие. От керосинки до глобального энергетического кризиса, что дальше. Время либеральных методов в энергетике закончилось. Почему государство должно контролировать нефтедобычу. Аналитический обзор истории развития нефтяной промышленности в России. В студии Борис Марцинкевич.
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