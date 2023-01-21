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Нефтяная “ЗРАДА” для ЕС: Мазут из России ПОПЛЫВЁТ В США | Геоэнергетика Инфо

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Нефтяная “ЗРАДА” для ЕС: Мазут из России ПОПЛЫВЁТ В США. Геоэнергетика Инфо
США столкнулись с острейшим дефицитом топочного мазута за двадцать лет. Это открывает возможности для российских нефтяных компаний. Дефицит тяжелой нефти на рынке из-за санкций США против Венесуэлы и Ирана заставил американские НПЗ обратиться к российским поставщикам — нужный объем сырья оказался только у них. Альтернативы российскому мазуту фактически нет, поскольку газ обходится почти вдове дороже: около 22 доллара за миллион британских тепловых единиц против 13 долларов.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=s9FR62lRYlg
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