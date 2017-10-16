Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 октября 2017
- 07:26 Ирак начал операцию по возвращению Киркука.
- 04:30 Тайная сторона войны в Сирии: перспективы вопреки обстоятельствам.
- Вчера 23:50 Русский солдат-освободитель: Как сирийцы встречают наших военных (ВИДЕО).
- Вчера 22:10 Истребители «бармалеев»: ВКС РФ перебросили «Аллигаторы» Ка-52 на авиабазу Дейр эз-Зор (ВИДЕО).
- Вчера 21:26 “Объявление войны”.
Ирак начал операцию по возвращению Киркука
Ситуация вокруг Киркука https://colonelcassad.livejournal.com/3745083.html продолжила развиваться в течение ночи.
1. После нуля часов, по приказу политического руководства Ирака, иракские военные начали продвижение к Киркуку с юга, с целью взять под свой контроль авиабазу К1 и нефтяные поля. По утверждениям иракских источников, за ночь иракской армией была занята существенная территория к югу от города. В авангарде наступления идут части 9-й танковой дивизии иракской армии и шиитская милиция. Курдские источники отрицают, что иракцы смогли добиться существенных успехов. Также сообщается о незначительных перестрелках между курдами и шиитской милицией, в частности указывается на предупредительный огонь из курдского "Абрамса" по группе бронеавтомобилей "Хашд-Шааби". Согласно заявлению Барзани, Пешмерга получила указание отвечать огнем в случае, если на нее нападут. Иракцы пока также пытаются продвигаться без стрельбы, но буферная зона между сторонами истончается, в результате чего уклоняться от прямых боевых действий становится все труднее. Как и в случае любой войны, стороны изыскивают способы переложить ответственность за нее на оппонентов.
Судя по идущей с ночи онлайн-трансляции из Киркука, спорадические боестолкновения продолжаются уже несколько часов.
Есть также неподтвержденные данные из курдских источников о том, что стороны утром уже обменивались ударами артиллерии.
Одна из целей иракской армии. База К1.
2. Отмечается, что в случае выхода иракских войск к месторождениям Киркука, которые дают примерно 40% всей нефти экспортируемой Курдистаном, этот экспорт будет подорван в любом случае. Если иракская армия займет нефтяные поля без боя, эта нефть перейдет под контроль Ирака и для курдов (а также нефтяных компаний работающих в Курдистане) будет потеряна. В случае же начала боевых действий в районе Киркука, добыча станет либо затруднена, либо и вовсе невозможна (на неопределенный период). Плюс стоит помнить, что сторона, которая будет проигрывать, всегда имеет опцию банально уничтожить нефтедобывающую инфраструктуру и мы снова можем увидеть в Ираке поля горящих нефтяных факелов. Все это уже привело к некоторому росту цены на нефть.
На утро 16 октября, месторождения нефти, как и авиабаза К, находились под контролем Пешмерги. Тем не менее, отмечается приближение иракской бронетехники к индустриальному району Киркука. Мятежный губернатор Киркука, который отказался признавать главенство Багдада, призвал местных жителей взять в руки оружие.
Но не все так однозначно. Одним из руководителей операции по очистке Киркука от курдов является генерал Фадхил Барвари ("Золотая дивизия"), этнический курд.
3. США продолжают призывать стороны прекратить происходящее, но судя по тому, что иракские силы были приведены в движение, увещевания из Вашингтона Багдад не убедили, в чем нетрудно увидеть руку Ирана, который заинтересован в более жесткой позиции Багдада по Курдистану. Курды также не хотят идти на уступки в переговорах, поэтому на данном этапе преобладает эскалационная риторика, которая плавно перетекает в фактическую вооруженную эскалацию.
Пешмерга в районе Киркука.
https://twitter.com/IvanSidorenko1/status/919780347906281473 – Киркук. Утро.
UPD: Сообщают, что часть курдских отрядов связанных с Талабани, отступили из района Таль Уорд. Это увязывают с влиянием Ирана и генерала Сулеймани, который убедил часть курдов отступить со своих позиций. В рядах курдов сейчас легкое замешательство. У губернатора Киркука срочно сменили охрану.
По ссылке https://twitter.com/AhmeeedSalih/status/919792818025062400, курды ругают отряды Талабани, которые отвалили с линии фронта вместе с бронетехникой.
Сваливших называют позорниками и предателями, которых будут обвинять трупы курдов, которые останутся в Киркуке, но не отступят.
По сути, уход Талабани позволил иракской армии достаточно легко продвинутся к K1 и комплексу Северной Нефтяной Компании.
Как обычно курдов подводят внутренние противоречия.
Об угрозе "предательства" Талабини писали еще 3 дня назад http://riataza.com/2017/10/13/chast-chlenov-psk-uchastvuet-v-zagovore-bagdada-s-tem-chtobyi-nanesti-udar-po-kirkuku/
UPD: Курды также сообщают, что в ходе ночных столкновений уничтожено 5 "Хамви" http://www.rudaw.net/english/kurdistan/151020177
Сообщается о потерях у иракцев (от 11 до 15 убитых).
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Тайная сторона войны в Сирии: перспективы вопреки обстоятельствам
Несколько сотен террористов «ИГИЛ» пересекли накануне сирийско-израильскую границу.
По данным военного источника, исход радикалов с территории Сирии вызван большими потерями бандформирований в результате недавних боевых действий против правительственных войск и организован с целью восстановления боеспособности подразделений «халифата».
В целом, события последних недель позволяли предположить, что рано или поздно сообщения о направлении отдельных групп боевиков на реабилитацию в приграничные страны будут поступать. Успешные действия сирийской армии и особенно дивизии генерала Сухейла в городе Дейр-эз-Зор и одноименной провинции фактически лишили террористические группировки последнего оплота на территории республики. Очевидно, что в сложившейся ситуации террористам было жизненно необходимо восстановить физические кондиции и материально-технические запасы.
Турция открывает «второй фронт»
Совсем недавно роль подобного перевалочного пункта выполняла Турция, на территории которой, по многочисленным свидетельствам, находилось большое количество госпиталей и санаториев, оказывавших бесплатные услуги членам исламистских группировок. Однако с недавних пор Анкара пересмотрела свою позицию в отношении поддержки международных террористических организаций и приступила к активным боевым действиям против незаконных вооруженных формирований.
Естественно, такая позиция турецкого руководства продиктована в первую очередь собственными интересами и отдаленно напоминает шаги США в ходе Второй мировой войны. Тогда, напомним, Вашингтон отказывался вступать в войну против нацистской Германии ровно до тех пор, пока не стало ясно, что вермахт будет вынужден капитулировать перед Советским Союзом. Сейчас же Турция, осознавая, что закат исламского псевдогосударства дело решенное, подошла к реализации своих геополитических амбиций с другой стороны.
Известно, что в настоящий момент основная задача Анкары в регионе — не допустить усиления сирийских курдов и их дальнейшего объединения с курдами турецкими. Те же, в свою очередь, открыто заявляют о намерениях создания автономии на территории Сирийской Арабской Республики, а в дальнейшем и вовсе рассчитывают на создание государства Курдистан, предполагающего объединение части территорий Сирии, Ирака и Турции.
Учитывая, что на протяжении всей войны курды были одной из самых значительных сил в борьбе с радикальными исламистами, можно с уверенностью констатировать, что их представители будут обладать достаточным весом, чтобы отстаивать собственные взгляды на вопросы послевоенного устройства Сирии. Это значит, чтобы не остаться за бортом политического и дипломатического урегулирования, Анкаре необходимо подойти к нему с определенным багажом военных успехов, формированием которого она сейчас и занимается.
Цели Израиля в сирийской войне
Однако Израиль, который продолжает принимать боевиков, по всей видимости, занимает по данной проблеме другую позицию.
Дело в том, что опосредованная поддержка Иерусалимом экстремистских организаций и, соответственно, продолжение боевых действий, позволяет стране решить проблему нейтрализации влияния Ирана и Сирии — своих последних непримиримых противников на Ближнем Востоке.
По сути, разрушение единого сирийского государства, раскол его на несколько воюющих друг с другом сторон — возможность для Израиля избавиться от официального правительства в Дамаске и заставить уйти из Сирии иранцев.
При удачном для Иерусалима раскладе описанная выше тактика позволила бы в перспективе отрезать от Тегерана и изолировать шиитские районы Ливана, чтобы руками боевиков окончательно зачистить их от «Хезболлы».
Кроме того, Тель-Авив укрепляет оккупированные им Голанские высоты, поддерживая бандформирования, которые действуют в этом регионе, снабжая их оружием и обеспечивая лечение в своих военных госпиталях.
Как бы то ни было, последние события, происходящие на территории Сирийской Арабской Республики, отчетливо демонстрируют, что интересы третьих сторон в вопросе послевоенного устройства страны в расчет приниматься вряд ли будут, а судьбу государства определит консолидированная позиция оправляющегося от ужасов войны сирийского народа.
Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Русский солдат-освободитель: Как сирийцы встречают наших военных (ВИДЕО)
Сирийцы встречают наших военных флагами России и САР, радостными песнями и плясками.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
Российские военнослужащие доставили гуманитарный груз в город Дейр эль-Бакт провинции Деръа (Дераа).
Во время проведения гуманитарной акции местные жители в благодарность российским военнослужащим Центра по примирению враждующих сторон устроили праздничный концерт. После выступления главы города, который выразил благодарность российской стороне,
на центральную площадь вышли люди в национальных костюмах с флагами России и Сирии и представили гостям народные танцы и песни.
«Нас встречают как освободителей», — сказал корреспонденту «Русской Весны» один из военных.
В город Дейр эль-Бакт местным жителям было доставлено более 2 тонн гуманитарной помощи, в состав которой вошла мука, рис, сахар и консервы.
Во время проведения гуманитарной акции врачи ЦПВС и Военной полиции России развернули временный медицинский пункт. Помощь была оказана более 106 женщинам и мужчинам, из них 40 детей.
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Истребители «бармалеев»: ВКС РФ перебросили «Аллигаторы» Ка-52 на авиабазу Дейр эз-Зор (ВИДЕО)
ВКС РФ перебросили в Дейр эз-Зор боевые вертолёты Ка-52, показавшие большую эффективность в борьбе с террористами в Сирии.
Недавно деблокированная авиабаза Дейр эз-Зор восстанавливает свой режим работы по борьбе против ИГИЛ в восточной Сирии. Долгое время этот военный аэродром находился в осаде, и его территория находилась под постоянными обстрелами террористов.
В видеоматериале, опубликованном сирийским журналистом, показаны 4 российских ударных вертолёта Ка-52 «Аллигатор», находящихся на авиабазе.
Этот военный объект ВВС Сирии ремонтируется и восстанавливается после его освобождения в сентябре, планируется, что он будет широко использоваться сирийской и российской военной авиацией для осуществления воздушных атак против террористов на востоке страны.
Россия активно поддерживает широкомасштабное наступление, начатое несколькими месяцами сирийскими войсками, чтобы изгнать террористическую группировку из своих последних опорных пунктов в богатой нефтью провинции Дейр эз-Зор.
Аэродром, находящийся на окраине провинциальной столицы, выдержал многолетнюю блокаду со стороны ИГИЛ. Взлетные полосы и объекты частично вышли из строя от обстрелов, так как джихадисты захватили близлежащие горы Тардхе после американского авиаудара на позиции Сирийской армии в сентябре 2016 года.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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“Объявление войны”
Ситуация в Киркуке продолжает балансировать на грани войны. Правительство Ирака указало на то, что привлечение отрядов Рабочей Партии Курдистана к кризису в Киркуке, будет расцениваться как объявление войны Ираку со всеми вытекающими последствиями.
Вчерашний ультиматум был фактически продлен еще на сутки, причем часть иракских СМИ передавали, что ультиматума как бы и не было, но потому выяснилось, что после консультацией между Багдадом и Эрбилем, срок был несколько сдвинут, а требования Ирака (вывести Пешмергу из Киркука, передать контроль над военной базой рядом с Киркуком и нефтяными полями иракским силовикам, отменить результаты референдума о независимости Курдистана) повисли в воздухе. Курды их выполнять не собираются и уже не раз это озвучили, что оставляет не слишком широкое пространство возможностей для Багдада – либо отступить, смирившись с отпадением Курдистана, вместе с Киркуком, или же перейти к силовому варианту.
США заявили, что через свои каналы они работают с обеими сторонами, чтобы не допустить войны. США тут вполне можно понять, полноценная война рискует поставить крест на всем курдском предприятии, особенно если в войне против курдов вместе выступят Иран, Ирак и Турция. Поэтому идеальным вариантом для США был бы мирный распад Ирака. Но у Ирана и Турции на сей счет иное мнение.
Соединения "Хашд-Шааби" демонстрируют готовность полноценно помочь иракской армии с зачисткой Киркука, а Иран официально закрыл границу с Иракским Курдистаном. Несколько ранее, частичную блокаду Курдистана объявил Эрдоган. И Турция и Иран продолжают сохранять в высокой боевой готовности войсковые контингенты на границах Курдистана. Перед Тегераном и Анкарой также стоит непростой выбор – если курды продолжать упорствовать, им придется либо отступить, либо реализовать озвученные ранее угрозы связанные с сохранением территориальной целостности Ирака, которую он самостоятельно сохранить по всей видимости уже не в состоянии. И если в случае с Эрдоганом, США еще могут рассчитывать как-то повлиять на позицию Турции, то Иран совершенно точно на американские увещевания не клюнет, особенно с учетом резко ухудшающихся американо-иранских отношений. Для иранского руководства, помимо утилитарных задач по сохранению целостности Ирака и своего влияния там, вопрос блокирования проекта Иракского Курдистана, может рассматриваться как часть борьбы против американского влияния в регионе. Перебранки между Вашингтоном и Тегераном становятся все более угрожающими, а Ирак это один из наиболее очевидных ТВД, где американские и иранские интересы столкнутся напрямую. Возможность гибридной войны, где США будут воевать руками курдов, а Иран руками иракских шиитов, отнюдь не иллюзорна, хотя на данном этапе США не проявляют особого интереса в очередном полноценном влезании в иракскую войну, откуда они с большим трудом выползали при Буше и Обаме.
В отличие от Ирана и Турции, у Ирака положение сложнее, он вынужден петлять между Ираном и США, пытаясь изыскать способ решить проблему Киркука без войны. Сегодня это вылилось в обвинения курдов в том, что они привлекли для защиты Киркука Рабочую Партию Курдистана. Курды ответили, что членов этой организации тут нет, но есть сочувствующие. Расчет иракцев достаточно прозаичны. Для Эрдогана РПК это как красная тряпка для быка и таким образом конструируется дополнительный предлог для Турции, которая под лозунгом "борьбы с терроризмом РПК" сможет обосновать проведение войсковых операций в Курдистане. Попутно Багдад стремится делегитимизировать курдские притязания, пытаясь увязать их с поддержкой курдского терроризма, что уже привело к обвинениям в адрес Пешмерги и Барзани, что они привлекая РПК, фактически объявили войну Ираку.
Если бы Багдад считал себя достаточно сильным, чтобы просто забрать Киркук, он бы просто воспользовался постановлением парламента о необходимости восстановления контроля над Киркуком. Но дипломатическое давление с Запада и боязнь последствий полноценной войны с Курдистаном при недобитом Халифате, вынуждают Багдад придумывать новые поводы для реализации вполне очевидных целей. Не важно, есть там члены РПК или нет. РПК тут не более чем предлог, тем более, что РПК имеет слабое влияния на ключевые вопросы жизнеустройства Ирака. Речь идет лишь о том, кто будет контролировать Киркук и его нефть. Устраивающегося всех варианта тут нет – кто-то проиграет. Вопрос лишь в том, как проиграет – дипломатически или через кровь. С учетом того, что здесь пересекаются интересы многих стран, с зачастую полярными взглядами на проблему, решить кризис вокруг Киркука без насилия, будет достаточно трудно.
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