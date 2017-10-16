Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 октября 2017

Несколько сотен террористов «ИГИЛ» пересекли накануне сирийско-израильскую границу.

По данным военного источника, исход радикалов с территории Сирии вызван большими потерями бандформирований в результате недавних боевых действий против правительственных войск и организован с целью восстановления боеспособности подразделений «халифата».

В целом, события последних недель позволяли предположить, что рано или поздно сообщения о направлении отдельных групп боевиков на реабилитацию в приграничные страны будут поступать. Успешные действия сирийской армии и особенно дивизии генерала Сухейла в городе Дейр-эз-Зор и одноименной провинции фактически лишили террористические группировки последнего оплота на территории республики. Очевидно, что в сложившейся ситуации террористам было жизненно необходимо восстановить физические кондиции и материально-технические запасы.

Турция открывает «второй фронт»

Совсем недавно роль подобного перевалочного пункта выполняла Турция, на территории которой, по многочисленным свидетельствам, находилось большое количество госпиталей и санаториев, оказывавших бесплатные услуги членам исламистских группировок. Однако с недавних пор Анкара пересмотрела свою позицию в отношении поддержки международных террористических организаций и приступила к активным боевым действиям против незаконных вооруженных формирований.

Естественно, такая позиция турецкого руководства продиктована в первую очередь собственными интересами и отдаленно напоминает шаги США в ходе Второй мировой войны. Тогда, напомним, Вашингтон отказывался вступать в войну против нацистской Германии ровно до тех пор, пока не стало ясно, что вермахт будет вынужден капитулировать перед Советским Союзом. Сейчас же Турция, осознавая, что закат исламского псевдогосударства дело решенное, подошла к реализации своих геополитических амбиций с другой стороны.

Известно, что в настоящий момент основная задача Анкары в регионе — не допустить усиления сирийских курдов и их дальнейшего объединения с курдами турецкими. Те же, в свою очередь, открыто заявляют о намерениях создания автономии на территории Сирийской Арабской Республики, а в дальнейшем и вовсе рассчитывают на создание государства Курдистан, предполагающего объединение части территорий Сирии, Ирака и Турции.

Учитывая, что на протяжении всей войны курды были одной из самых значительных сил в борьбе с радикальными исламистами, можно с уверенностью констатировать, что их представители будут обладать достаточным весом, чтобы отстаивать собственные взгляды на вопросы послевоенного устройства Сирии. Это значит, чтобы не остаться за бортом политического и дипломатического урегулирования, Анкаре необходимо подойти к нему с определенным багажом военных успехов, формированием которого она сейчас и занимается.

Цели Израиля в сирийской войне

Однако Израиль, который продолжает принимать боевиков, по всей видимости, занимает по данной проблеме другую позицию.

Дело в том, что опосредованная поддержка Иерусалимом экстремистских организаций и, соответственно, продолжение боевых действий, позволяет стране решить проблему нейтрализации влияния Ирана и Сирии — своих последних непримиримых противников на Ближнем Востоке.

По сути, разрушение единого сирийского государства, раскол его на несколько воюющих друг с другом сторон — возможность для Израиля избавиться от официального правительства в Дамаске и заставить уйти из Сирии иранцев.

При удачном для Иерусалима раскладе описанная выше тактика позволила бы в перспективе отрезать от Тегерана и изолировать шиитские районы Ливана, чтобы руками боевиков окончательно зачистить их от «Хезболлы».

Кроме того, Тель-Авив укрепляет оккупированные им Голанские высоты, поддерживая бандформирования, которые действуют в этом регионе, снабжая их оружием и обеспечивая лечение в своих военных госпиталях.

Как бы то ни было, последние события, происходящие на территории Сирийской Арабской Республики, отчетливо демонстрируют, что интересы третьих сторон в вопросе послевоенного устройства страны в расчет приниматься вряд ли будут, а судьбу государства определит консолидированная позиция оправляющегося от ужасов войны сирийского народа.

Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.