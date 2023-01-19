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Возвращение советской классики

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Путин вчера поддержал идею возвращения в школьную программу советской классики.
Окончательный список будет согласован с министерством образования. На текущий момент (список не окончательный – он может еще измениться) речь идет о:

Юрий Бондарев – "Горячий снег"
Александр Фадеев – "Молодая гвардия"
Константин Симонов – "Сын артиллериста"
Николай Островский – "Как закалялась сталь"
Михаил Шолохов – "Донские рассказы"
Алексей Толстой – "Русский характер"
Сергей Смирнов – "Брестская крепость"

Даже в этом списке 3 книжки просто отлично читаются и в детстве и в зрелом возрасте – "Брестская крепость", "Горячий снег" и "Молодая гвардия". Лично на меня больше всего впечатление произвела книга Смирнова (прочитал ее впервые в 10 лет и потом не раз перечитывал). Ну и можно порадоваться за Юрия Бондарева, который был одним из немногих топовых советских писателей, который после уничтожения СССР не лил дерьмо на страну, как тот же Василь Быков.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8110918.html
Метки: Литература, образование, Путин, Россия, ссср, школа
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