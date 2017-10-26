Алло! А ищем ли мы кадры?

Почему появился очередной проект в сфере кадровой политики? Что это — признание отсутствия целостной концепции кадровой политики, подтверждение того, что «элита» формируется по особым правилам или разовый проект в рамках предвыборной кампании? В СМИ и соцсетях мгновенно появились различные мнения и оценки по данному проекту. Выскажем и мы свою точку зрения.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко 11 октября презентовал проект «Лидеры России» по поиску новых управленцев. Проект реализуется совместно с РАНХиГС. По задумке авторов, проект поможет выявить потенциальных лидеров, способных занять управленческие посты в различных органах федеральной власти, а также — в коммерческих компаниях и корпорациях.



В ЧЁМ СУТЬ ПРОЕКТА?

Российская власть должна держать свой народ

в состоянии постоянного изумления.

М.Е. Салтыков-Щедрин

В России решили попробовать поискать перспективных руководителей якобы не через номенклатурное сито, а через спартанский отбор. В Кремле, по поручению Владимира Путина, разработали конкурс «Лидеры России».



Чтобы получить шанс запрыгнуть в этот «социальный лифт», надо просто встать с дивана (как, оказывается, всё просто!) и через Интернет заполнить анкету на сайте «лидеры россии.рф» до 6 ноября.

Конкурсантам выдвигают ряд требований. Во-первых, участники «кузницы кадров» должны быть моложе 50 лет. Эдакое «озеленение» рядов госслужащих. Во-вторых, для тех, кто старше 35 лет, необходим опыт работы управленцем не менее 5 лет.



А для тех, кто моложе, — не менее 2 лет. После участникам придётся пройти онлайн-тестирование. За его честностью и открытостью проследят экспертный и наблюдательный советы. Из всех регионов в полуфинал пройдут 2400 человек.



Не важно, одержат они в итоге победу или нет — их включат в кадровые резервы (вопрос только: где и какой?)

Проект будет состоять из пяти этапов.

«Нам нужно избавиться от традиционного, сидящего в голове почти каждого из нас анекдота: «Может ли сын полковника стать генералом? — Вы знаете, ответ — нет, ведь у генерала свои дети». Нам нужно, чтобы это было не так, — рассказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.



— По итогам тестирования будут очные этапы. Может ли быть на заочном этапе жульничество? Может ли кандидат посадить за себя заполнять тест человек пять профессоров? Теоретически может. Но элементы тестов без предупреждения будут включаться на очном испытании. И тот, кто тест прошёл успешно, а потом на отборе задачу не решил, будет отчислен немедленно».

После всех испытаний организаторы отберут 300 лучших «спартанцев». Им выделят грант на обучение в России — 1 миллион рублей — и переведут на следующий этап.

В интернете уже гуляет видео с первых тренировок «кадрового резерва». Резервисты сплачиваются и борются со страхом, прыгая в реку с 7-метровой скалы.

А вот и само видео

Тут уже стартует своего рода шоу «Голос», только для будущих чиновников. Финалисты смогут взять себе в наставники известных политиков и управленцев страны. Учителями могут стать глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр обороны Сергей Шойгу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, бывший министр финансов А.Кудрин (как же без него!) и многие другие.

Но после конкурса для победителей не заготовлена должность в министерстве или госкорпорации. Работу им придётся выбирать самим, но спрос на закалённых боем финалистов будет о-го-го. Главные цели «Лидеров России» — образовательные (только по какой системе и методологии, непонятно, скорее всего — западной).

В первом «пробном» потоке проекта (он уже прошёл в начале октября в Сочи) участвовали действующие сенаторы и депутаты. Некоторые из них уже назначены врио губернаторов. А одним из заданий для политиков был… прыжок со скалы в воду.

КАКОВЫ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ?

«В обязательном порядке у них включено командообразование, — раскрыл секрет испытания Кириенко. — Команда не может быть построена на решении только совместных интеллектуальных задач. Есть такой современный вид спорта — каньонинг. Люди просто проходят по каньонам реки.



Мне кажется, для командообразования — хорошее дело. Без плеча и руки товарища ты не сможешь этого сделать. Раньше ездили на картошку, в горы ходили. Тоже хорошее командообразование…»

Победители не смогут платить выигранным миллионом за учёбу за границей.

«Все-таки мы тратим бюджетные российские деньги. Кроме того, на сегодня в российских учебных заведениях уже есть хорошая возможность пройти любую программу, в том числе и MBA, самого высокого класса: в той же ВШЭ, МГУ, «Сколково», РАНХиГС.



Возможностей повышать свою квалификацию в России больше чем достаточно. Так что бюджетный миллион рублей надо тратить только в российских образовательных учреждениях», — сказал первый замглавы АП.

Список наставников можно посмотреть по ссылке (https://www.spb.kp.ru/daily/26743.4/3771193/ , как видно, он довольно пёстрый: от настоящих профессионалов в своём деле (Лавров, Шойгу) до либералов-западников эпохи Ельцина-Гайдара (Мау, Кудрин, Шувалов, Греф, Набиуллина и др.). Только настоящих производственников, мастеров своего дела, увы, в этом и другом списке нет.

А за добросовестностью и справедливостью отбора будет надзирать другой — более многочисленный и именитый общественный наблюдательный совет.



В него вошли такие люди, как общественный деятель Наталья Солженицына (как же без неё!), актёр Сергей Безруков, режиссёр Павел Лунгин, директор Третьяковки Зельфира Трегулова, гимнаст, олимпийский чемпион, главный редактор журнала «Большой спорт» Алексей Немов, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и др.

А конечный результат, по словам Кириенко,

«…участники в любом случае получат если не быстрое продвижение по службе, то пользу, ведь по результатам тестов им раздадут рекомендации по личностному росту лучшие HR-специалисты страны».

Аббревиатура «HR» расшифровывается как «human resources», то есть «человеческие ресурсы». Таким образом, можно понять что, HR-специалист (по западной терминологии) — это сотрудник компании, в целом отвечающий за кадровые ресурсы предприятия: формирование кадрового состава, его развитие и мотивацию.



В данном случае, получается, что указанные наставники, большинство из которых находится во власти после распада СССР, будут продвигать либеральную западную идеологему рыночной экономики, направленную на подчинение ТНК.

«Вы получите беспристрастную оценку своих компетенций, заведёте ценные связи и подтвердите, что достойны войти в управленческую элиту России», — говорится на сайте проекта.

Данная цитата является своего рода выводом анонса столь пропагандируемого проекта по поиску новой управленческой элиты.

А как у нас с промышленностью, сельским хозяйством, образованием и медициной, а точнее с кадрами для всех этих стратегических отраслей??? Почему различные проекты есть только по подготовке управленческих кадров? Получается, что ВШЭ, «Сколково», РАНХиГС и прочие структуры не справляются с поставленными задачами?



А может быть всё просто — в стране нет сбалансированной концепции в сфере кадровой политики, которая обеспечивала бы кадрами все отрасли хозяйственного комплекса в соответствии со стратегическим планом развития страны.

Имеет место быть такой проект? Конечно, но как некоторое имиджевое приложение к общегосударственной кадровой политике. А почему нет такой концепции, почему либеральная власть отвергает положительные аспекты советской школы подготовки кадров?

ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТИ К КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Дмитрий Медведев на совещании по вопросам формирования резерва управленческих кадров 23.07.2008 года, критикуя советскую систему подготовки кадров сказал:

«Она была, была в советские времена, называлась она номенклатурной системой подготовки кадров, имела и очевидные минусы всем известные, и определённые достоинства, но сейчас она не действует по вполне понятным причинам.



НИЧЕГО НОВОГО МЫ ЗА 15 ЛЕТ НЕ СОЗДАЛИ», и добавил откровенно, «как следствие — очень часто решения о назначении на ведущие должности принимаются по знакомству, по принципу личной преданности, к сожалению, бывает и такое, и — это наиболее отвратительная ситуация — просто за деньги, то есть должности продаются» (!?) (http://www.uralfo.ru/press_23_07_2008.html, http://www.newsru.com/russia/23jul2008/kadry_medvedeva.html).

Глава администрации президента РФ Сергей Иванов, 13.11.2013 года, на семинаре с вице-губернаторами по внутренней политике, призвал возрождать кадровую политику СССР, поскольку «лучшего ещё никто не придумал и не придумает».

Но посыл в то время Главы президентской администрации упал, как камень в болото. Никто из политиков не прокомментировал это событие. Даже СМИ очень слабо отреагировали, не развивая идею Сергея Иванова, подтверждая тем самым, кому они служат и на чьей стороне.

Что такого ужасного сказал Сергей Иванов, что ВСЕ промолчали и не вспоминают это его высказывание, несмотря на явную актуальность проблемы? Сама идея, возвращение советской кадровой системы (СКС) может поломать ВСЮ существующую, сложившуюся систему взаимоотношений в обществе.



Для мнящих себя «элитой» есть опасность вернуть в систему взаимоотношений в обществе равноправие, а значит и утраченную справедливость. Угроза смены «элит» проглядывается при СКС, появляются равные стартовые условия, так необходимые, на наш взгляд, молодёжи, ведь правила СКС будут действовать на протяжении всей «дистанции», выбирая самых трудолюбивых, упорных и одарённых.



И тогда в «элиту» государственных структур смогут войти даже «кухаркины дети», а не «киндерсюрпризы» абрамовичей, кудриных, грефов и прочих дерипасок.

ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Кадры решают всё! Так говорил ещё Иосиф Виссарионович Сталин в 1935 году. Как ни странно, на сегодняшний день уже прошло более 80-ти лет, однако, с того момента, как была сказана эта фраза, вопрос с кадрами не стал легче, напротив, он становится острее и острее с каждым годом.



И риторика этого выражения становится ещё резче, потому как на демографические проблемы нашего времени ложатся нынешние проблемы низкого качества среднеспециального и высшего образования, массовое «отучение» людей от труда, пропаганда труда белых воротничков и так далее и тому подобное.



Почему же возникает острая проблема с кадрами, более того, она же и усугубляется ежегодно?

Конечно, стоит помнить историю, и понимание приходит само собой. Если говорить о России, как преемнице СССР, то главная трагедия — это трагедия, связанная с огромными потерями человеческих ресурсов страны с начала и до середины XX-го века (Гражданская война и Великая Отечественная война — наше прим.).

Далее во главе угла проблемы 1980—1990-х годов и возникшие в связи с этим демографические проблемы, так называемый «русский крест».

Коснёмся и рассмотрим такие причины в разрезе некоторых разновидностей персонала. В первую очередь прямо о полярных пластах.

Во-первых, есть проблемы с рабочими специальностями. Огромный дефицит в квалифицированных рабочих испытывают промышленные производства, сфера жилищно-коммунального хозяйства, предприятия строительной отрасли.

Причины дефицита в данной категории персонала лежат в плоскости того, что в нулевые годы стало престижно получать высшее образование, при этом никто не задумывался, нужно оно или не нужно. Высшее образование и тогда, и сейчас стараются получать всё всеми доступными способами.



Количество ВУЗов, предлагающих выдать выпускникам диплом о высшем образовании, в России стало расти в геометрической прогрессии, появились негосударственные высшие учебные заведения и, как факт, что самое интересное, мы не можем сказать, что это привело к всеобщей и всеобъемлющей грамотности и широкому кругозору у выпускников.



Формально, доступность высшего образования стала выше, а качество образования — ниже и ниже с каждым годом, если взять общее количество выпускников ВУЗов. В Москве в 2000 насчитывалось 939 вузов, в том числе 590 государственных и 349 негосударственных.



Важно отметить, что практически в подавляющем большинстве случаев выпускники ВУЗов перестали ориентироваться и работать по специальности по окончании высшего учебного заведения или по получении средне-специального образования.

Вторая причина — это разрушенная система средне-профессиональной подготовки. Причём, как фактически, так и психологически, даже пропагандистски, об этом мы сказали выше.

Третья причина — неадекватная миграционная политика государства, когда очевидна заинтересованность не в высококвалифицированных кадрах, а в дешёвой рабочей силе! При действующей системе законов, а главное, при действующей системе исполнения принимаемых законов, мигрантов толпами нанимать всё равно выгоднее, чем коренного жителя с необходимой квалификацией.



Хотя, очевидно, что эффективность таких шагов сомнительна для России в целом и населения страны. Странно, что, говоря о нанотехнологиях, о новейших прогрессивных методах промышленного производства, доля неквалифицированного ручного труда у нас крайне и крайне высока.

А вот и другие стороны «монеты кадровых проблем». Возьмём управленцев высшего звена. Тенденции в этом разрезе выглядят следующим образом.

Управленцы, как обычно, востребованы (пример тому — проект «Лидеры России»).

В зависимости от этапа и витка экономики, спрос увеличивается на управленцев с какими-то конкретными компетенциями. К примеру, в кризисное время — на антикризисных менеджеров, которые умеют резать бюджеты, увольнять людей и проводить уплощение организационных структур. В динамичные периоды роста востребованы, напротив, эдакие «знающие авантюристы».

К сожалению, в России практически невозможно получить внятного управленческого образования (при наличии массы вузов и государственного финансирования — наше прим.). И часто топ-менеджерам приходится самим себя выращивать. Это, если говорить о российских компаниях. Иностранные компании часто являются кузницей кадров и производят, кроме продукта своей основной деятельности, ещё и плод западной интеллектуальной, методологической и технологической деятельности — «топ-менеджера».

Если говорить об отраслях, где заметнее всего данная проблематика, то это практически все отрасли, но более заметно это в информационных технологиях, опять же во всех видах промышленности, строительстве и девелопменте, биотехнологиях и фармацевтике.

Таким образом, важно понимать, что у любой страны есть различные виды ресурсов, от природных и… до человеческих. И в отношении человеческих ресурсов также должна вестись взвешенная дальновидная государственная политика.

Отсутствие профессионалов — главная причина наших бед, как следствие, нет правильных управленческих решений по многим сферам деятельности государства. А почему их нет? Что говорят по этому поводу классики и почему их мнение до сих пор актуально?

ПОЧЕМУ РАЗРУХА В ГОЛОВАХ?

«Разруха не в клозетах, а в головах!»

— говорил классик в первой половине XX века. Это цитата из произведения «Собачье сердце» (1925 г.) русского писателя Булгакова Михаила Афанасьевича (1891 — 1940), а слова произносит Филипп Филиппович в диалоге с доктором Борменталем

В первую очередь, конечно, речь идёт о том, что каждый человек в стране должен заниматься своим делом профессионально. И для примера можно взять не только отдельных депутатов Госдумы и крупных чиновников, но и всех тех, от чьих решений зависит уровень жизни, безопасность и здоровье обычных людей.

Разруха в головах начинается, когда уничтожается культура нации и её главные ценности такие, как семья, материнство, забота о детях и стариках, уважение к своей истории.

Если рассматривать фразу Булгакова «бей разруху!» и её продолжение сегодня, то можно тоже смеяться с горькими слезами на глазах над нашей действительностью. Мы 25 лет слышим о борьбе с коррупцией и одновременно о миллиардных кражах народного богатства.



Более 20 лет обсуждаются проблемы ЖКХ, сельского и лесного хозяйства, но слушаешь новости и складывается впечатление, что нашу страну захватили неведомые инопланетяне, которые не дают навести порядок. Прав Михаил Афанасьевич в том, что во всех случаях «каждый из них должен лупить себя по затылку» (опять же речь о власть имущих).

Смысл замечательных слов профессора Преображенского о разрухе заключается в том, что поведение человека закладывается с детства воспитанием в семье и в обществе. Вместо того, чтобы искать врагов в Европе и в США, пора больше внимания уделять тому, что происходит у нас под носом. На словах наши власти близки к народу, а на деле мы живем как на разных планетах, увы. И пока это будет так, разруху нам не одолеть.

А вот что пишут другие наши классики.

Где? укажите нам, отечества отцы,

Которых мы должны принять за образцы?

Не эти ли, грабительством богаты?

Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,

Великолепные соорудя палаты,

Где разливаются в пирах и мотовстве,

И где не воскресят клиенты-иностранцы

Прошедшего житья подлейшие черты.

Да и кому в Москве не зажимали рты

Обеды, ужины и танцы?…



А.С. Грибоедов «Горе от ума» (монолог Чацкого).

«Чиновник — понятие генерическое, точно так же, как, например, рыба: что есть чиновники-осетры, как его сиятельство, и есть чиновники-пискари. Бывает и ещё особый вид чиновника — чиновник-щука, который во время жора заглатывает пискарей» («Губернские очерки», Салтыков-Щедрин) «А мы чуть не двести лет как от всякого дела отучены… Идеи‑то, пожалуй, и бродят, и желание добра есть, хоть и детское; и честность даже найдётся, несмотря на то, что тут видимо‑невидимо привалило мошенников, а деловитости всё‑таки нет! Деловитость в сапогах ходит…» (Разумихин в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»).

Таковы лишь некоторые высказывания из нашего великого классического литературного наследия.

А вот пример того, как «младореформаторы» относятся к классике, что позволяет судить об их мировоззрении, вспомнитм отношение А. Чубайса к Ф.М. Достоевскому.

«Вы знаете, я перечитывал Достоевского в последние три месяца. И я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку. Он, безусловно, гений, но его представление о русских как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на куски» (http://www.rg.ru/2004/11/19/chubajs.html).

То есть у нашей «элиты» — «разруха в головах», а потому предложить обществу вполне профессиональные грамотные управленческие решения они не способны.

ПРОЕКТ «ЛИДЕР» — ЧИСТО ТЕХНИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

Госсектору и корпорациям нужны не столько профессиональные управленцы и менеджеры (хотя и без них никуда), сколько политическая и экономическая конкуренция. Сегодня «Единая Россия», в отличие от КПСС, управленческие кадры на земле не воспроизводит. В результате никакой успешной жизненной стратегии за пределами государственной системы нынешняя ситуация не предполагает.

Сам по себе конкурс представляет собой «заземлённую» и изолированную от реальности практику, в рамках которой люди соревнуются в неких абстрактных умениях со столь же абстрактными условиями.



Конкурс при этом всячески культивирует у участников ощущение избранности и исключительности, принадлежности к управляющей касте. Однако, если бы «конкурс» шёл ежедневно на политическом и экономическом уровне, отбор был бы действительно качественным и реальным, а не абстрактным. Люди сталкивались бы с настоящей политической конкуренцией, осваивались бы с управлением хозяйственной базой.

Но власти непременно нужно всё контролировать, и этот конкурс — контроль над тем, как и из кого формируется «элита» завтрашнего дня, своего рода селективный подход. Власть выбирает себе управленцев, а не они приходят с осознанием, что в их руках находятся властные полномочия. И не случайно востребованы довольно странные компетенции: отсутствие страха перед высотой и прыжки со скалы.



Губернаторы отстаивают свои качества не в ходе политической борьбы, дебатов и прямых демократических выборов, а демонстрируя сомнительные навыки оценщикам в закрытых конкурсах. Такого рода тренинги больше похожи на ритуал инициации и подходят, скорее, крупной корпорации, но не демократическому государству.

Получается так: власть делает себе косметологические подтяжки, а «элиту» омолаживает через конкурс. Тем не менее, это реальный социальный лифт и совершенно не клановый (хотя клановость проявится в личности наставника).



Но в то же время и признание — других социальных лифтов в стране побеждённой конкуренции попросту не осталось. Правда, пока у этого лифта две самые верхние кнопки нажимаются со вставленным ключиком — это уровень президента и его ближайшего окружения, заседающих на последних этажах корпорации.

«Никакой блат, связи и деньги тебе не помогут», — заявил Кириенко, обращаясь к потенциальным участникам «Лидеров России».

Но они и не потребуются — доступ настоящим технократам на два верхних этажа заказан. По большому счёту, власти они нужны для собственного же сохранения.



В таком случае их главным качеством должна быть лояльность, а лояльность и профессионализм — вещи принципиально несовместимые, поскольку слепое исполнение приказов и поручений властей так или иначе да будет входить в конфликт с профессиональными компетенциями (пониманием того, как будет правильно), какой конфликт будет, вследствие лояльности, разрешаться в пользу «власти», а не правильности, чтобы только удержаться на плаву, не стать изгоем от власти.



Поэтому и новые управленцы либо окажутся несовместимыми и «уйдут по собственному желанию», спрыгнув с карьерной скалы, либо станут безвольными исполнителями поручений, которые не позволят эффективно управлять территориями и компаниями.

И возникают, однако, опасения, что преподавательский состав в итоге наштампует себе подобных выпускников и качественная составляющая кадрового резерва не изменится вообще никак.

Необходимость проведения данного конкурса заключается также и в том, что, как оказалось, старая проверенная кузница кадров — всевозможные ВУЗы госуправления — уже не кует. Собственно, оно так и есть: посмотришь на некоторых выпускников оных учебных заведений (фамилии называть не будем — они всем и так прекрасно известны), и кроме как сделать facepalm больше ничего не остаётся.

А ведь и народ, и региональные власти волнуют вполне реальные проблемы, которые требуют внимания и принятия грамотных управленческих решений.

РЕГИОНЫ ОБЪЯВИЛИ ПУТИНУ О НЕВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРИ НЫНЕШНЕЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

В преддверии президентских выборов роль регионов в формировании федеральной повестки усилилась. Губернаторы получают возможность не только озвучивать проблемы, но и решать их. Президент России Владимир Путин уже поручил пересмотреть обязательства регионов перед федеральным бюджетом по всем ранее заключенным соглашениям о предоставлении им бюджетных кредитов.

Параллельно под эгидой Госсовета к 2018 году разрабатывается концепция развития региональной промышленности, и власти субъектов уже открыто говорят о том, что оно несовместимо с финансовой политикой центра.

В 2018 году закончится работа над докладом о развитии региональной промышленной политики, который составляет рабочая группа Госсовета, возглавляемая губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. Документ состоит из пяти разделов:



первый — о потенциале развития региональной промышленности и промышленной политике,

— о потенциале развития региональной промышленности и промышленной политике,

второй — о доступе к источникам финансирования,

— о доступе к источникам финансирования,

третьий — о развитии технологий,

— о развитии технологий,

четвёртый — о кадровом обеспечении,



пятый — о поддержке развития экспорта российской промышленной продукции.



Более подробно с тезизами доклада можно ознакомиться по ссылке (https://www.nakanune.ru/articles/113356/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com ). Впрочем, это повестка уже 2018 года, а пока обновление губернаторской команды, кажется, даёт неожиданный результат, хотя начавшаяся критика вполне объяснима с точки зрения ухудшения социально-экономической ситуации почти во всех регионах.



В субъектах начали открыто говорить о том, что промышленный рост и экономическое развитие невозможны при нынешней финансовой модели, и центру с этим пора что-то делать.

Россия нормально развивалась до тех пор, пока сюда не пришли какие-то прохиндеи и не стали преподавать политическую экономику Адама Смита и Давида Рикардо. Которые на самом-то деле не учёные, а люди, которые выполняли социальный заказ. И этот заказ стал способствовать разрушению нашей страны.

Но чтобы решать этот комплекс проблем и разруху в головах, необходимы грамотные профессиональные кадры, такие, каких готовила советская кадровая система.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В СССР

«Кадры решают всё», — эту формулировку И.В.Сталин ввёл в политическую жизнь ещё в годы индустриализации Советской державы. Впервые она прозвучала в речи, с которой он выступил 4 мая 1935 года в Кремлевском дворце перед выпускниками военных академий.



Там же он произнёс другую свою известною фразу:

«Самый ценный капитал — это люди», чем подтвердил известное изречение Ларри Боссиди: «В конце концов, всё решают люди, не стратегии».

Но речь о кадрах.

Тогда кадровики восприняли сталинскую фразу, как руководство к действию и систему кадровых назначений довели до совершенства. Не мудрствуя лукаво за основу была принята система подготовки кадров в армии — соответствующее теоретическое обучение и поэтапное, по-ступенчатое набирание опыта при командовании отделением, взводом, ротой и т.д.



Такая же по-ступенчатая кадровая система действовала в советское время и «на гражданке», причём соблюдалась неукоснительно и, что самое главное, позволяла ЛЮБОМУ, даже безродному индивиду добираться по этой лесенке до самого верха, до тех, кто себя считает «элитой», с необходимыми атрибутами того времени: персональной машины, вертушки, кремлевского пайка и пр., — было бы желание, упорство и трудолюбие.

Кадры строго следили и за тем, чтобы назначение соответствовало образованию, опыту работы на предыдущей должности, достижениям и были скрупулезны в этом. «Кадры не пропустят» — формулировка, которая остужала пыл многих желающих перепрыгнуть через ступеньку в руководящее кресло и просящих об этом влиятельных людей.



Зная её (формулировку) не шли на это и «назначающие», предвидя ритуал назначения. Назначение проводил руководитель соответствующего подразделения под строгим контролем кадров, соблюдающих СВОИ инструкции, назначение согласовывалось с парторганизацией.



Такой двойной контроль был необходим для подготовки крепких хозяйственников, которые были профессионалами своего дела.

После смерти Сталина контроль над системой в советский период постепенно снижался. Высшее управленческое звено страны (номенклатура), имея в управлении большие ресурсы и привилегии, и используя старую непрозрачную систему подбора и продвижения кадров, основанную на личных связях, получила возможность воспроизводить сама себя.



Номенклатурные работники постепенно превращались в сообщество управленцев, которое пользовалось доступными материальными благами и стремилось сохранить статус-кво.



Т.к. отбор производился органами партии, а партия и правительство были связаны неформальными отношениями, в номенклатуру стали проводиться люди по критерию кастовости, а не компетенции. Тенденция привела к тому, что к 80-м годам XX-го века многие посты были распределены между членами семей номенклатурных работников.



Плоды этой кадровой политики мы ощущаем до сих пор.

Поэтому приходится констатировать закономерность: чем больше в стране чиновников, тем хуже положение дел в экономике и других сферах жизни. При этом, несмотря на негативные тенденции, стагнацию, а то и деградацию некоторых отраслей, падение объёмов валового внутреннего продукта (ВВП), чиновники живут комфортно, в роскоши, катаются как сыр в масле.



По рейтингу качества государственного управления Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в 2000 году Россия занимала 149 место среди 196 стран, а в 2013 году — 120 место среди 210 стран, что по признанию самого Министерства финансов:

«не позволяет говорить о какой-либо положительной динамике в оценке качества государственного управления в России».

При кадровой политике семейственности, кумовства и протекционизма бюрократия по своей природе постоянно находится в состоянии самовоспроизводства и размножения. Сегодня чуть ли не каждый второй студент мечтает стать чиновником, потому что это престижно и доходно.



По мнению председателя Русского экономического общества имени С.Ф. Шарапова, профессора кафедры международных финансов Московского государственного института международных отношений — университета (МГИМО (У) Валентина Катасонова:

«Численность населения в России вдвое меньше, чем была в СССР, а чиновников при этом в полтора раза больше. А ведь Советский Союз разваливали под лозунгом «Долой командно-административную систему!»

И вот — результат: в России создана административно-командная система в квадрате.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Кадровый голод в системе управления в стране доходит до критического уровня. Проваленная система образования, замещаемая РАНХиГС, ВШЭ, Сколково, и отсутствие социальных лифтов, заменяемых принципом «лояльность выше профессионализма», катастрофически опустили качество кадров на любых государственных должностях.

Ладно бы безграмотный уровень муниципальных служащих и сотрудников бюджетных учреждений, не обученных, но идущих за какой-никакой стабильностью в 12 — 15 тысяч рублей, так если посмотреть на депутатский корпус всех уровней, не способных двух слов связать по простейшим вопросам и сыплящих патетикой и слюнями, губернаторов — «молодых технократов», из «золотой сотни», сформированной высшими чиновниками и олигархами от разных госотраслей, то там тоже бледное подобие советской школы управления.

Любая идея, связанная с возможностью для талантливых и компетентных людей подняться наверх, хороша. Проблема в реализации. Ведь кадровые проекты уже были. Есть и «президентская тысяча», есть «Профессиональная команда страны» и т. д. За последние годы мы не раз слышали о запуске новых кадровых проектов. Но по итогам их реализации возникала только масса вопросов, а не действительный кадровый резерв.

Что касается проекта «Лидеры России», важно, чтобы победители этого кадрового отбора были действительно высококлассными управленцами и были бы востребованы. Чтобы правили кадровой политикой не кумовство и блат, а профессиональные компетенции. Они должны получить по итогам этого отбора реальные места, которые они заслуживают. И чтобы всё не обернулось очередной «кампанейщиной» к президентским выборам.



ИАЦ

***





Источник.