Главная » Новости Украины и Новороссии

Арестович подал заявление об отставке

65 0
Арестович подал заявление об отставке

Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович подал заявление об отставке. Ранее его слова о том, что дом в Днепре обрушился из-за украинской ПВО, вызвали скандал.

Свое решение Арестович объяснил желанием «показать пример цивилизованного поведения». «Принципиальная ошибка, значит, в отставку», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), приложив копию заявления.

За несколько часов до этого он принес извинения за свои слова о том, что многоэтажный дом в Днепре обрушился из-за сбитой украинской системой ПВО ракеты. Он назвал их ошибкой, которая, однако не принесла «ни репутационных, ни юридических последствий для Украины».

Подъезд многоэтажного дома в Днепре обрушился после взрыва вечером 14 января. Перед этим по всей стране была объявлена воздушная тревога, а власти сообщали о работе ПВО. В подъезде, который обрушился, проживали около 200 человек, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По последним данным властей, погибли 44 человека, сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

В ночь после трагедии Арестович сказал, что обрушение произошло из-за падения на дом сбитой украинскими войсками ракеты. «Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», — сказал он в эфире с Марком Фейгиным (признан иноагентом в России). В Вооруженных силах Украины в ответ заявили, что у украинских военных «нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет». Филатов потребовал у Службы безопасности Украины и контрразведки страны проверить слова Арестовича.

Советник офиса украинского президента сказал, что версия об обрушении из-за работы ПВО появилась после слов его знакомого, ранее работавшего в этой области. Свое заявление Арестович объяснил усталостью.

Напомним, официальный Кремль заявил: «Российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным и замаскированным». Об этом же неоднократно говорило Минобороны.

Арестович уже уходил с должности советника Офиса президента Украины, в январе 2022 года. Тогда это связывали с его критикой Зеленского за бюрократию.

По материалам РБК, RT, Lenta.ru

Источник: http://stoletie.ru/lenta/arestovich_podal_zajavlenije_ob_otstavke_737.htm
Метки: картина дня
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 29 октября 2020
Новости Украины и Новороссии 04 ноября 2016
Украина «смилостивилась» над Донбассом
Новости Украины и Новороссии 27 апреля 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru