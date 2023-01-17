Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович подал заявление об отставке. Ранее его слова о том, что дом в Днепре обрушился из-за украинской ПВО, вызвали скандал.

Свое решение Арестович объяснил желанием «показать пример цивилизованного поведения». «Принципиальная ошибка, значит, в отставку», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), приложив копию заявления.

За несколько часов до этого он принес извинения за свои слова о том, что многоэтажный дом в Днепре обрушился из-за сбитой украинской системой ПВО ракеты. Он назвал их ошибкой, которая, однако не принесла «ни репутационных, ни юридических последствий для Украины».

Подъезд многоэтажного дома в Днепре обрушился после взрыва вечером 14 января. Перед этим по всей стране была объявлена воздушная тревога, а власти сообщали о работе ПВО. В подъезде, который обрушился, проживали около 200 человек, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По последним данным властей, погибли 44 человека, сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

В ночь после трагедии Арестович сказал, что обрушение произошло из-за падения на дом сбитой украинскими войсками ракеты. «Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», — сказал он в эфире с Марком Фейгиным (признан иноагентом в России). В Вооруженных силах Украины в ответ заявили, что у украинских военных «нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет». Филатов потребовал у Службы безопасности Украины и контрразведки страны проверить слова Арестовича.

Советник офиса украинского президента сказал, что версия об обрушении из-за работы ПВО появилась после слов его знакомого, ранее работавшего в этой области. Свое заявление Арестович объяснил усталостью.

Напомним, официальный Кремль заявил: «Российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным и замаскированным». Об этом же неоднократно говорило Минобороны.

Арестович уже уходил с должности советника Офиса президента Украины, в январе 2022 года. Тогда это связывали с его критикой Зеленского за бюрократию.

По материалам РБК, RT, Lenta.ru