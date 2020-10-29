Новости Украины и Новороссии 29 октября 2020
- 06:31 Пушков рассказал, в чём Зеленский превзошёл Порошенко.
- 06:00 История о том, как «русский народ в Америке» стал «украинским» (ФОТО).
- 04:03 Страна в руинах, пора забыться в наркотическом угаре: украинцы поддержали легализацию марихуаны.
- Вчера 21:45 Украинский Кабмин разрешил тратить средства из коронавирусного фонда на сериалы.
- Вчера 20:47 Теперь на Донбассе все пойдет как по маслу….
- Вчера 20:15 Лжец и русофоб: Одиозный блогер стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу.
Пушков рассказал, в чём Зеленский превзошёл Порошенко
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал Владимира Зеленского за не совпавший с надеждами его избирателей антироссийский курс и перечислил то, в чем Зеленский превзошел Порошенко:
« — заявление Зеленского о строительстве военно-морских баз, которые по сути станут базами стран НАТО;
— маневры американских стратегических ядерных бомбардировщиков Б-52 совместно с украинской военной авиацией в непосредственной близости от воздушных границ Крыма;
— получение Киевом кредитов в Британии под военные цели;
— открытые контакты президента с шефом МИ-6, враждебные заявления членов руководства Украины говорят о том, что какая-либо нормализация отношений с Украиной или даже движение в этом направлении в обозримой перспективе — при президенстве Зеленского — невозможны.
Голосовавшие за Зеленского избиратели, надеявшиеся на меньшую враждебность в адрес России и более сбалансированную политику Киева, оказались обмануты. У власти в Киеве утвердилась однозначно прозападная элита, которая не настроена ни на малейшие сдвиги — ни по Донбассу, ни по контактам с ведущими странами НАТО, ни по общей антироссийской направленности действий Украины.
Разница с правлением Порошенко в том, что тот стремился держать противостояние на грани „горячей фазы“ (например, об этом говорит керченская провокация), что несло в себе угрозу прямого военного столкновения.
Нынешняя же власть перешла к долгосрочному стратегическому выстраиванию Украины как антироссийского форпоста в Европе».
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История о том, как «русский народ в Америке» стал «украинским» (ФОТО)
Современное Украинское государство (УГ) давным-давно присвоило себе львиную долю общерусской национальной истории. Так, например, князья Владимир Великий и Ярослав Мудрый, по мнению украинских историков-фантастов, являются «истинными и правоверными украинскими князьями» (их портреты даже изображены на банкнотах современного УГ).
А вот Юрий Долгорукий (правнук Ярослава Мудрого) или Андрей Боголюбский (праправнук Ярослава Мудрого) «украинскими князьями не являются», так как были «клятыми москалями, недостойными места в украинской истории». И подобный «выборочный подход» украинские историки-фантасты проявляют практически во всем.
Вот и в отношении прессы современная украинская машина пропаганды исключений не делает: достаточно попытаться найти в сети Интернет информацию об американской кириллической газете «Свобода». Что там пишут о данной газете?..
«”Свобода” (англ. Svoboda) — найстарша у світі україномовна газета, що виходить безперервно (з 1893 року). Перша українська газета у США, одна з найстаріших українських газет у діаспорі. Офіційний орган Українського Народного Союзу» — Википедия.
«”Свобода” (англ. Svoboda) — старейшая в мире украиноязычная газета, выходит непрерывно (с 1893 года). Первая украинская газета США, одна из старейших украинских газет в диаспоре. Официальный орган Украинского Народного Союза» — Википедия (пер. на русский).
А теперь давайте посмотрим на скан-копии этой «старейшей в мире украинской газеты» за период времени с 15 сентября 1893 года (№ 01) по 13 октября 1914 года (№ 61).
Первый номер газеты «Свобода» от 15 сентября 1893 года. Чуть ниже названия мы находим: «Газета русского народа в Америке».
Что мы видим? Заголовок: «Свобода». Чуть ниже: «Часопись для руского народа въ Америце». И ниже по тексту: «Русины, братья русины, русские в Америце, народ русский, Американская русь» и т. д. и т. п.
А где же «Украина» и «украинцы»? А где же «старейшая в мире украинская газета»? Изучаем скан-копии выпусков данной газеты дальше…
Номер семь газеты «Свобода» от 15 декабря 1893 года.
В приведенном номере семь за «15-е Децембра» (то есть «декабря») 1893 года, а также в первом номере за 4-е «Сечня» (то есть «января») 1900 года чуть ниже названия газеты находим надписи: «Часопись для руского народа въ Америце» и «Орган Руского Народного Союза».
Итак, в XIX веке (а век XX начался не с 1900-го, а с 1901-го года) нам не удалось найти упоминание «Украины» и «украинцев».
Зато совершенно очевидным стал тот факт, что «на территории Америцы проживали русины и русаки, переселившиеся сюда из русской Аляски и Калифорнии, либо приплывшие из-за океана бывшие подданные Галицкой Руси под властию Австро-Угорщины».
Изучаем скан-копии выпусков данной газеты дальше…
Как видно из приведенных скан-копий номеров «часопысу» с 1901 по 1912 годы, данная газета по-прежнему была «Органом Русского Народного Союза» и никаких «украинцев» и «Украины» на страницах данной газеты найти не удалось.
№ 008 газеты «Свобода» за 1914 год.
В номере восьмом за 19 февраля 1914 года находим следующее поздравление:
«1894–1914. Юбилей 20-летнего существования Русского Народного Союза. Два десятка лет прошло с тех пор, когда на американской Руси возникла первая наша народная институция: Русский Народный Союз.
Ныне мы отмечаем 20-летний юбилей существования этой институции и по поводу сего великого праздника передаем искренний привет всем Основателям нашей организации, всем её бывшим и настоящим Главным и Местным Урядникам, всем Членам и Член(ицам, в смысле женщинам) Русского Народного Союза и всем его приятелям и поклонникам. Земля пухом всем покойным Добродетелям и Членам нашей родной институции, а память их пусть передается из рода в род!».
Изучаем скан-копии выпусков данной газеты дальше…
№ 027 газеты «Свобода» за 1914 год.
В номере двадцать седьмом за 02 июля 1914 года на первой странице газеты находим лишь статьи об убийстве и похоронах наследника австро-венгерского престола Франца-Фердинанда, а также его жены архикнягини Софии. Но это по-прежнему «Орган Р. Н. (Русского Народного) Союза в Америке».
Изучаем скан-копии выпусков данной газеты дальше…
№ 061 газеты «Свобода» за 1914 год.
В шестьдесят первом номере за 13 октября 1914 года мы снова находим заветные «Орган Р. Н. (Русского Народного) Союза в Америке», но вот, взглянув на названия статей, размещенных ниже, в голову начинают лезть крамольные мысли.
Какие-такие «москали отступают назад и бегут из Восточной Галичины»?! Москали? Серьезно?! Еще пару выпусков назад были «русскими», а теперь резко стали «москалями»? А в чем же тогда разница между «российскими москалями» и «русинами Америки»?
Ответ не заставляет себя ждать…
№ 062 газеты «Свобода» за 1914 год.
Номер шестьдесят второй за 15 октября 1914 года. Выпуск газеты, который вышел всего лишь через два дня после предыдущего… И что мы видим в названии газеты, немного ниже названия «Свобода»? Правильно — «Орган У. Н. (Украинского Народного) Союза в Америке»! И чтобы не было кривотолков, правее — надпись на английском: «Official organ of the UKR nat’l ass’n of America»! Но может быть, нам показалось, и в других номерах газеты всё вернулось на «круги своя», на «русские круги»?..
Нет, больше ни в одном номере американской газеты «Свобода» вы не сможете найти упоминание о «Русском Народном Союзе в Америке».
Дальше в каждом из номеров указанного выше «часопыса» всё «русское» было заменено на всё «украинское», а сама газета превратилась в «Часопыс Украинского Народного Союза в Америце».
Вот так, взмахом пера и «перенастройкой» типографских машин «Американская Русь» превратилась в «Русь Украинскую», а «Русский Народный Союз в Америце» превратился в «Союз Украинский». Что уж тут добавить? Клиническая картина шизофренического расстройства личности не должна требовать скрупулезных разъяснений лечащего врача. Шизофрения — она, как бы, и так налицо.
Далиант Максимус, специально для «Русской Весны»
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Страна в руинах, пора забыться в наркотическом угаре: украинцы поддержали легализацию марихуаны
Стали известны итоги всеукраинского опроса, проведенного 25 октября по инициативе президента страны Владимира Зеленского. На 5 самых важных, по мнению главы государства, вопросов ответили порядка пяти миллионов украинцев. Один из них — считают ли граждане «незалежной» необходимым легализовать медицинскую марихуану. «За» легалайз проголосовали 64,88% опрошенных, в то время как против — всего 29,5%.
Пользователей в сети удивило, что в списке вопросов не было инициативы легализовать проституцию, ведь подобные идеи уже не раз озвучивали в Раде, ну или хотя бы почему чиновники не попытались узаконить однополые браки.
Ведь Украина, как неудачный ребенок, впитывает от ЕС, на которого хочет быть похожей, лишь самые лучшие качества. Однако узаконивание продажи марихуаны, хоть и в лечебных целях, действительно может улучшить экономическое положение в стране.
Известно, что по всему миру рецепты на приобретение наркотика можно получить легко, наврав врачу о сильных невыносимых болях или затяжной депрессии.
Но в то же время многие украинцы опасаются, что «незалежная» постепенно превратится в наркопритон. Как известно, где марихуана, там и остальные наркотики. Не успеют оглянуться, как в страну хлынут маргиналы и любители кайфа со всего постсоветского пространства и Восточной Европы.
Другой вопрос, что в опросе приняли участие лишь пять миллионов человек, хотя в стране проживает около сорока миллионов. Будут ли приняты инициативы президента на основе полученных результатов, мы узнаем в самое ближайшее время.
Кроме вопроса о марихуане в бюллетене также предлагалось проголосовать «за» или «против» сокращения количества депутатов в Раде (90% опрошенных выступили «за»), стоит ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах (тут тоже большинство проголосовало «за» — почти 83%) и поддерживают ли украинцы создание свободной экономической зоны на территории Луганской и Донецкой областей (здесь мнение разделилось примерно 50/50).
Кроме того, у украинцев спросили: «Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?». 74% опрошенных ответили положительно.
Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»
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Украинский Кабмин разрешил тратить средства из коронавирусного фонда на сериалы
На заседании в среду, 28 октября, Кабинет министров Украины разрешил использовать средства, выделенные из коронавирусного фонда на производство патриотических сериалов, для реализации отдельных этапов их создания.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
Так, уточняется, что Кабинет министров одобрил проект постановления «О внесении изменений в пункт 9 Порядка использования средств для осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2».
Так, Кабмин постановлением от 8 июля 2020 года № 592 выделил Минкульту миллиард гривен из фонда борьбы с коронавирусом. Из них 100 миллионов направлялись на создание патриотических сериалов «с целью поддержки создания общественно значимого аудиовизуального контента субъектами кинематографии, создания новых возможностей для трудоустройства специалистов киноотрасли и поддержки отрасли в связи с ограничительными мерами».
Правда, указывалось, что средства должны быть использованы до конца текущего года. Постановление, которое Кабмин принял 28 октября, позволит использовать бюджетные средства в том числе и на покрытие расходов на реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления.
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Теперь на Донбассе все пойдет как по маслу…
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Лжец и русофоб: Одиозный блогер стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу
Алексей Арестович, украинский блогер, который позиционирует себя как военный эксперт, стал официальным спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
«Имею возможность сообщить, что решением главы делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Л. Кравчука (президента Украины в 1991–94 годах), меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями „единого голоса“ по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины», — написал Арестович на своей странице в соцсети.
Он сообщил, что журналисты могут обращаться к нему за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации.
Напомним, в 2017 году Арестович, который на то время являлся одним из самых известных украинских комментаторов проблем «АТО», попал в скандал.
Он опубликовал в Facebook пост, в котором признался, что на протяжение трех лет много врал, а его экспертные комментарии были «черной пропагандой» против России. Это вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсети.
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