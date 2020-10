Современное Украинское государство (УГ) давным-давно присвоило себе львиную долю общерусской национальной истории. Так, например, князья Владимир Великий и Ярослав Мудрый, по мнению украинских историков-фантастов, являются «истинными и правоверными украинскими князьями» (их портреты даже изображены на банкнотах современного УГ).

А вот Юрий Долгорукий (правнук Ярослава Мудрого) или Андрей Боголюбский (праправнук Ярослава Мудрого) «украинскими князьями не являются», так как были «клятыми москалями, недостойными места в украинской истории». И подобный «выборочный подход» украинские историки-фантасты проявляют практически во всем.

Вот и в отношении прессы современная украинская машина пропаганды исключений не делает: достаточно попытаться найти в сети Интернет информацию об американской кириллической газете «Свобода». Что там пишут о данной газете?..

«”Свобода” (англ. Svoboda) — найстарша у світі україномовна газета, що виходить безперервно (з 1893 року). Перша українська газета у США, одна з найстаріших українських газет у діаспорі. Офіційний орган Українського Народного Союзу» — Википедия.

А теперь давайте посмотрим на скан-копии этой «старейшей в мире украинской газеты» за период времени с 15 сентября 1893 года (№ 01) по 13 октября 1914 года (№ 61).



Первый номер газеты «Свобода» от 15 сентября 1893 года. Чуть ниже названия мы находим: «Газета русского народа в Америке».

Что мы видим? Заголовок: «Свобода». Чуть ниже: «Часопись для руского народа въ Америце». И ниже по тексту: «Русины, братья русины, русские в Америце, народ русский, Американская русь» и т. д. и т. п.

А где же «Украина» и «украинцы»? А где же «старейшая в мире украинская газета»? Изучаем скан-копии выпусков данной газеты дальше…



Номер семь газеты «Свобода» от 15 декабря 1893 года.

В приведенном номере семь за «15-е Децембра» (то есть «декабря») 1893 года, а также в первом номере за 4-е «Сечня» (то есть «января») 1900 года чуть ниже названия газеты находим надписи: «Часопись для руского народа въ Америце» и «Орган Руского Народного Союза».

Итак, в XIX веке (а век XX начался не с 1900-го, а с 1901-го года) нам не удалось найти упоминание «Украины» и «украинцев».

Зато совершенно очевидным стал тот факт, что «на территории Америцы проживали русины и русаки, переселившиеся сюда из русской Аляски и Калифорнии, либо приплывшие из-за океана бывшие подданные Галицкой Руси под властию Австро-Угорщины».

Изучаем скан-копии выпусков данной газеты дальше…

Как видно из приведенных скан-копий номеров «часопысу» с 1901 по 1912 годы, данная газета по-прежнему была «Органом Русского Народного Союза» и никаких «украинцев» и «Украины» на страницах данной газеты найти не удалось.



№ 008 газеты «Свобода» за 1914 год.

В номере восьмом за 19 февраля 1914 года находим следующее поздравление:

«1894–1914. Юбилей 20-летнего существования Русского Народного Союза. Два десятка лет прошло с тех пор, когда на американской Руси возникла первая наша народная институция: Русский Народный Союз.

Ныне мы отмечаем 20-летний юбилей существования этой институции и по поводу сего великого праздника передаем искренний привет всем Основателям нашей организации, всем её бывшим и настоящим Главным и Местным Урядникам, всем Членам и Член(ицам, в смысле женщинам) Русского Народного Союза и всем его приятелям и поклонникам. Земля пухом всем покойным Добродетелям и Членам нашей родной институции, а память их пусть передается из рода в род!».

Изучаем скан-копии выпусков данной газеты дальше…



№ 027 газеты «Свобода» за 1914 год.

В номере двадцать седьмом за 02 июля 1914 года на первой странице газеты находим лишь статьи об убийстве и похоронах наследника австро-венгерского престола Франца-Фердинанда, а также его жены архикнягини Софии. Но это по-прежнему «Орган Р. Н. (Русского Народного) Союза в Америке».

Изучаем скан-копии выпусков данной газеты дальше…



№ 061 газеты «Свобода» за 1914 год.

В шестьдесят первом номере за 13 октября 1914 года мы снова находим заветные «Орган Р. Н. (Русского Народного) Союза в Америке», но вот, взглянув на названия статей, размещенных ниже, в голову начинают лезть крамольные мысли.

Какие-такие «москали отступают назад и бегут из Восточной Галичины»?! Москали? Серьезно?! Еще пару выпусков назад были «русскими», а теперь резко стали «москалями»? А в чем же тогда разница между «российскими москалями» и «русинами Америки»?

Ответ не заставляет себя ждать…



№ 062 газеты «Свобода» за 1914 год.

Номер шестьдесят второй за 15 октября 1914 года. Выпуск газеты, который вышел всего лишь через два дня после предыдущего… И что мы видим в названии газеты, немного ниже названия «Свобода»? Правильно — «Орган У. Н. (Украинского Народного) Союза в Америке»! И чтобы не было кривотолков, правее — надпись на английском: «Official organ of the UKR nat’l ass’n of America»! Но может быть, нам показалось, и в других номерах газеты всё вернулось на «круги своя», на «русские круги»?..

Нет, больше ни в одном номере американской газеты «Свобода» вы не сможете найти упоминание о «Русском Народном Союзе в Америке».

Дальше в каждом из номеров указанного выше «часопыса» всё «русское» было заменено на всё «украинское», а сама газета превратилась в «Часопыс Украинского Народного Союза в Америце».

Вот так, взмахом пера и «перенастройкой» типографских машин «Американская Русь» превратилась в «Русь Украинскую», а «Русский Народный Союз в Америце» превратился в «Союз Украинский». Что уж тут добавить? Клиническая картина шизофренического расстройства личности не должна требовать скрупулезных разъяснений лечащего врача. Шизофрения — она, как бы, и так налицо.

Далиант Максимус, специально для «Русской Весны»