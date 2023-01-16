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Лица Советской эпохи. Часть 470. 1965. Дети Иркутска

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Фотограф Александр Георгиевич Васильев

01. Удивление (детский сад № 30)
01. Удивление (детский сад № 30)

02. Удивление (детский сад № 30).jpg

03. Удивление (детский сад № 30).jpg

04. Удивление (детский сад № 30).jpg

05. Удивление (детский сад № 30).jpg

06. Удивление (детский сад № 30).jpg

07. Первый урок в 8 классе В.jpg
07. Первый урок в 8 классе «В»

08. Первый урок в 8 классе В.jpg

09. Первый урок в 8 классе В.jpg

10. Первый урок в 8 классе В.jpg

11. «Внуки агитатора Яцека» (открытие музея Ф.Э. Дзержинского) Иркутск-II, Школа-интернат № 13.jpg

12. «Внуки агитатора Яцека» (открытие музея Ф.Э. Дзержинского) Иркутск-II, Школа-интернат № 13.jpg

13. «Внуки агитатора Яцека» (открытие музея Ф.Э. Дзержинского) Иркутск-II, Школа-интернат № 13.jpg

14. «Внуки агитатора Яцека» (открытие музея Ф.Э. Дзержинского) Иркутск-II, Школа-интернат № 13. (4).jpg

15. «Внуки агитатора Яцека» (открытие музея Ф.Э. Дзержинского) Иркутск-II, Школа-интернат № 13.jpg

16. «Внуки агитатора Яцека» (открытие музея Ф.Э. Дзержинского) Иркутск-II, Школа-интернат № 13.jpg

17. «Внуки агитатора Яцека» (открытие музея Ф.Э. Дзержинского) Иркутск-II, Школа-интернат № 13.jpg

18. «Внуки агитатора Яцека» (открытие музея Ф.Э. Дзержинского) Иркутск-II, Школа-интернат № 13.jpg

19. «Внуки агитатора Яцека» (открытие музея Ф.Э. Дзержинского) Иркутск-II, Школа-интернат № 13.jpg

20. «Внуки агитатора Яцека» (открытие музея Ф.Э. Дзержинского) Иркутск-II, Школа-интернат № 13.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8785822.html
Метки: иркутск, история, Россия, фото
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