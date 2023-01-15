Не ПОД, а С. Кто сербы для русских? Елена Пономарёва, Стефан Гайич
Как сербы относятся к событиям на Украине? Каково сейчас влияние Ближнего Востока на Балканы? Что происходит в Косово и Республике Сербской? Каково отношение официального Белграда к санкциям против России? Почему сербы не хотят быть частью России? Об этом и многом другом беседуют профессор МГИМО Елена Пономарёва и научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), приглашённый профессор МГИМО Стефан Гайич.
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