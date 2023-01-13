В четверг депутат Европейского парламента от Польши Анджей Садось заявил, что Брюссель ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций.

«Работа действительно ускорилась. Польша, входящая в группу стран-единомышленников, в настоящее время вносит предложения о новых санкциях. Усиление существующих ограничений также является постоянным процессом», — цитирует Садося агентство РАР. По данным агентства, страны ЕС хотят принять новый пакет санкций перед запланированным на начало февраля саммитом Украина-ЕС в Киеве. РАР отмечает, что новые ограничения ЕС коснутся не только России, но и Белоруссии. А как ответит на очередной европейский выпад Россия?

Против России, напомним, действует более 13 тыс. разного рода ограничений со стороны не только перечисленных выше стран, но и десятков других. А что касается вопросов, то на один из них, пожалуй, самый острый ответил известный экономист Хазин Михаил в выпуске программы «Субботний Мардан» на канале «Соловьёв LIVE». Когда журналист спросил его о том, можно ли торговать с врагом, Хазин сказал: «Нет, нельзя. А дело в том, что у нас довольно значительная часть элиты вообще не считает этих людей врагами — это друзья. Наоборот, в Киеве друзья — это в Кремле враги сидят. Путин враг, потому что пытается как-то отмежеваться от Запада, а они и есть квинтэссенция Запада, плоть от плоти. Они совершенно не хотят с Западом ссориться. Им очень хорошо с Западом. То есть у нас есть люди, которые не просто не видят, они считают совершенно невозможным, чтобы Россия победила. Ну, это просто невозможно, это вещь, которую нельзя допустить ни в коем случае. И они прилагают титанические усилия, чтобы получилось именно так».

В этом смысле вызывает удивление тот факт, что в прошлом году, несмотря на санкции ЕС, товарооборот между Россией и европейскими странами не остановился. Так, Франция в августе впервые за полгода — увеличила объем импорта из РФ. В конце лета активнее всех в Европе покупала товары у России Португалия, тогда как Словения и Ирландия существенно сократили взаимодействие с РФ. Россия также продолжает покупки товаров у европейских поставщиков, в лидеры роста, по данным на август прошлого года, вышел Кипр — объем экспорта в РФ вырос в 6,7 раза. Затем идет Венгрия с ростом на 23%, Бельгия — 19%, Германия — 13% и Литва — 2% (максимальные с февраля 292 млн евро). Однако главными поставщиками для России остаются Германия и Италия — 1,15 млрд евро и 462 млн евро соответственно. В тройке лидеров Польша — 342 млн евро. Как известно, после начала российской специальной военной операции на Украине западные страны ввели ряд санкций, которые запретили экспорт в Россию как ряда товаров потребительского и промышленного секторов, так и тех, которые можно использовать в военных целях. Например, ЕС ограничил ввоз российских минеральных удобрений. В список запретов вошли также нефть, древесина, цемент, драгметаллы, морепродукты, типографская краска, ряд химреагентов, цветы, полупроводники и другие товары.

Примеров, подобных этим, накопилась уже великая масса, можно, видимо, даже сказать, критическая. Одновременно появилось не меньшее количество вызванных обоюдной санкционной политикой вопросов.

Ими задаются многие в нашем обществе, начиная с 2014 г., когда со стороны Запада на Россию обрушился ряд финансово-экономических санкций, в ответ на которые Москва начала процесс импортозамещения. По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры, которые сейчас действуют до конца 2023 г. Насколько они эффективны, эти самые «меры»?

Простой пример. Казахстанские брокеры в прошлом году раскупали российские суверенные долговые бумаги в пользу резидентов Казахстана и России. Об этом 12 января сообщил Bloomberg со ссылкой на раскрытые Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) данные. При этом главный вывод, по мнению аналитиков, заключается в том, что наличие россиян среди крупнейших покупателей ОФЗ через казахстанскую финансовую инфраструктуру «подчеркивает возможности инвесторов выводить капитал из страны (России. — В.П. ) и использовать трещины в санкционном режиме».

«Ряд инвесторов нашли такую обходную возможность в Казахстане, поскольку страны Центральной Азии поддерживают финансовые и торговые связи с Россией, при этом избегая поддержки Москвы в конфликте с Украиной», — отмечает агентство. Аналогичную возможность нашли, видимо, и контрабандисты, которые пытались ввезти партию миндальных орехов в Россию через Казахстан — из США. Этот товар был внесен в перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в РФ с 2015 г.

«Орешки» были уничтожены 12 января на территории Саратовской области под контролем Россельхознадзора, сообщило ведомство. Кстати, под запретом к ввозу в Россию попали также мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная и некоторая другая продукция, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а также Великобритания.

На фоне резкого сокращения поставок российского трубопроводного газа страны Евросоюза в 2022 году увеличили закупки сжиженного природного газа (СПГ) на 58%, до 101 млн тонн. Это позволило ЕС стать крупнейшим покупателем этого вида топлива, обойдя прежних лидеров — Китай, Японию и Южную Корею.

Об этом сообщила в начале января газета Financial Times со ссылкой на статистические данные агентства Refinitiv.

Сейчас Европа продолжает наращивать отбор газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) на фоне небольшого похолодания. При этом изъятия из ПХГ по-прежнему находятся на рекордно низком уровне для января, а температуры остаются выше климатической нормы во многих странах Европы. Поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 12 января идут на уровне 35,5 млн куб. м через газораспределительную станцию «Суджа», следует из данных на сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ). На транзите российского газа в Европу. Киев зарабатывает 2-3 млрд долл. в год. Эта транзитная ветка остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на «Северном потоке». В то же время отбор газа из ПХГ стран ЕС 10 января, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 296 млн куб. м (минимальный показатель с 2014 года).

Продолжается торговля и с Украиной. Даже после начала СВО наша страна не прекращает поставлять Киеву ряд товаров. Да и украинские бизнесмены частенько ведут дела в нашей стране, ведь в большинстве случаев это приносит весьма неплохую прибыль. В декабре прошлого года Государственная таможенная служба Украины опубликовала данные об объемах внешней торговли за 11 месяцев 2022 г. Эта информация примечательна двумя показателями. Во-первых, с момента начала СВО украинские (да и российские) органы статистики стали реже публиковать данные о внешнеэкономической деятельности между двумя теперь уже воюющими государствами. А во-вторых, согласно опубликованным данным и вопреки ожиданиям многих, товарооборот между Украиной и Россией не упал до нуля, а остался на довольно высоком уровне.

При этом РФ теперь занимает не первое место. По объему экспорта она опустилась на двадцатую строчку и имеет показатель в 476,05 млн долл. А что касается импорта, то тут наша страна находится на шестой позиции, уступая лишь Китаю, Польше, Германии, Турции и США. Почти треть российского экспорта на Украину составляет каменный уголь и антрацит. Его в 2022 г. наша страна поставила на сумму 431,08 млн долл. Еще на 75,78 млн долл. было ввезено кокса, полукокса и реторного угля (используется для изготовления электродов). Все это свидетельствует о том, что, несмотря на все запреты, украинские олигархи продолжают активно пользоваться российским сырьем для поддержания работы своих энергетических и металлургических предприятий.

Это происходит в условиях, когда одной из главных задач текущего этапа СВО является максимальный паралич украинской энергетической инфраструктуры. Уже не говоря о том, что кокс и антрацит играют ключевую роль в выплавке чугуна и стали, которые активно используются украинской военной машиной.

Одним из главных направлений российско-украинских экономических отношений является торговля цветными металлами. Судя по отчету украинской Таможенной службы, в «незалежную» наша страна поставляет чуть ли не половину таблицы Менделеева: медь, никель, алюминий, вольфрам, свинец, кобальт, бериллий, хром, ванадий и т.д. А еще Россия в 2022 г. отправила Киеву магния на сумму в 4,27 млн долл. и марганца на 25 тыс. долл. Как говорится, мелочь, а приятно. Кстати, в качестве «алаверды», кто-то из «украинских партнеров» отправил в Россию серу на сумму в 55 тыс. долл.

«Вишенкой на торте» в отчете украинских таможенников является такая статья импорта как «Вагоны для перевозки грузов». Здесь у Украины два стратегических бизнес партнера: Россия и Беларусь, поставившие продукции на 3,66 млн долл. и 3,58 долл. млн соответственно. Также наша страна продает для нужд украинской железной дороги запчасти, экспортировав их на сумму в 1,76 млн долл. И если вы думаете, что мы помогаем развиваться только украинскому наземному транспорту, то это далеко не так. Согласно опубликованным данным, сумма ввезенных из РФ на Украину запчастей к летательным аппаратам в 2022 г. составила 804 тыс. долл.

И еще одна вишенка на российско-украинском «торте». Россия планирует сохранить в 2023 г. объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба», который проходит по территории Украины. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. Ранее глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компания получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» на следующий год. По его словам, Варшава рассчитывает получить 360 тыс. т нефти в декабре 2022 года, а в следующем году — 3 млн т. От Германии поступила заявка на первый квартал следующего года, добавил Токарев, не уточнив, о каком объеме идет речь. При этом в конце ноября Польша призвала страны ЕС ввести санкции против северной нитки нефтепровода. Таким образом, в Варшаве хотят добиться юридических обоснований для расторжения действующих контрактов с Россией без штрафных санкций.

Однако в авангарде антироссийских санкций встали страны Прибалтики. При этом они отчаянно конкурируют за проходящий через их территорию транзит российских грузов. В частности, некоторые из них даже наращивают транспортировку зерна из России.

Эта лазейка в ближайшее время для Прибалтики может закрыться. А, может быть, и нет? Пока в территориальном управлении Россельхознадзора сообщили, что за девять месяцев 2022 г. из Орловской и Курской областей было экспортировано 610,03 тыс. тонн зерна, из которой 34% пришлось на долю Латвии. Как легко догадаться, не все это зерно оседает в Латвии, как минимум, часть его через латвийские порты уходит дальше на Запад. Как сказал доктор экономических наук Валентин Катасонов, сегодня складывается странная, можно сказать, шизофреническая ситуация, которую я бы охарактеризовал следующими словами: «Они с нами воюют, а мы с ними торгуем». Разве не так?





