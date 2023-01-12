Тайный клинок японского менталитета
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Япония озадачивает мир. Она стала крупной мировой державой, но ведет себя совсем не так, как подобает державе такого ранга в глазах большей части остального мира, иногда даже кажется, что она вообще не желает принадлежать к мировому сообществу. Ищем объяснение устройства японской политико-корпоративной системы в истории эпохи Мэйдзи и проводим сложные параллели с современной Россией. В гостях у Дмитрия Перетолчина российский востоковед, сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН Александр Куланов.
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