В примечательно откровенном вчерашнем интервью газете Financial Times верховный генерал морпехов США в Японии заявил, что успех США/НАТО в войне против России на Украине – результат раннего планирования и подготовки – «подготовки театра военных действий» на военном жаргоне. Это именно то, что Пентагон сейчас делает в Японии и в Азии в целом, как он объяснил – в подготовке к войне против Китая из-за Тайваня.«Почему мы добились такого успеха на Украине?» – риторически спросил генерал-лейтенант Джеймс Бирман. Значительную роль в этом, объяснил он, сыграло то, что после того, что он назвал «русской агрессией» в 2014–15 годах, «мы всерьез начали готовиться к будущему конфликту, обучая украинцев, подвозя боеприпасы, выбирая точки для проведения операций поддержки.»Мы называем это «подготовкой ТВД». И теперь мы готовим ТВД в Японии, на Филиппинах, в других местах.» Другими словами, США готовят ловушку для Китая, провоцируя его к военным действиям против Тайваня таким же образом, как Россию к вторжению на Украину после поддержанного США путча в 2014 году.Генерал-лейтенант Джеймс Бирман -командующий Третьим экспедиционным соединением Корпуса морской пехоты (III MEF) и морпехами Японии. Что важно, III MEF – единственная особая тактическая группировка кризисного реагирования морпехов, постоянно размещенная вне США. Другими словами, Бирман и его морпехи окажутся на передовой любой войны под началом США против Китая.Как пояснила Financial Times, III MEF – «краеугольный камень всеохватывающей реформы корпуса морской пехоты». Их задача меняется с «войны против террора» на Ближнем Востоке на «создание небольших подразделений, которые специализируются на быстрых и скрытных действиях на островах и в проливах восточной Азии и западном Тихом океане, противостоя стратегии Пекина «отказа в доступе»».Планы США для войны против Китая – известные как «Воздушно-морская битва» – предполагают массовый налет ВВС и ракет на китайские военные базы и стратегические промышленные объекты при поддержке ВМФ и подлодок. Пентагон все больше беспокоят возможности Китай в защите своей территории и обеспечения безопасности в прилегающих морях – то есть «отказа в доступе» США с применением китайских ракет и ВМФ.Подготовка США и Японии идет полным ходом. Как бахвалился Бирман, в обеих армиях «растет по экспоненте …только за последний год» деятельность на территории, с которой они будут действовать во время войны. На недавних маневрах морпехи впервые организовали двусторонние центры тактического сотрудничества, вместо прежних связей с отдельными командными пунктами японской армии.Цель – более тесная интеграция вооруженных сил США и Японии. Вместо ротации японских военных частей в совместным действиях с армией США в Японии, их специальные подразделения теперь приданы ВМФ, ВВС и морпехам США.Бирман также указал, что аналогичная подготовка идет на Филиппинах, где правительство собирается позволить США разместить оружие и боеприпасы на еще пяти военных базах кроме пяти уже доступных для США. «Получаете точку опоры, операционную базу, которая позволяет вам иметь огромное преимущество в различных оперативных планах», восторгался он.Война США и ее лакеев против России на Украине и усиление конфронтации с Китаем – две стороны одной стратегии господства в Евразии, что угрожает человечеству ядерным холокостом.Бирман подчеркивает продвинутые планы войны против Китая, параллельно которым резко растут военные расходы и США, и Японии.Газета вооруженных сил США Stars and Stripes сообщила 2 января, что новые оборонный бюджет США, подписанный в прошлом месяце Байденом, включает миллиарды долларов на новую военную инфраструктуру и стратегические инициативы в Тихоокеанском регионе. Индо-тихоокеанское командование (ИТК) уже включает около 375 000 военных и гражданских, размещенных в регионе.Штаб-квартира ИТК на Гавайях получила 87,9 миллионов долларов на казармы, 103 миллиона на усовершенствование мест складского хранения ракет, 111 миллионов на помещение для ИТК, и 29 миллионов для Центра готовности национальной гвардии сухопутных войск.Только ВМФ получит 32 миллиарда на новые корабли и 36 самолетов F-35 (каждый стоит около 89 миллионов). 621 миллионов выделены на 2 подлодки класса SSN-774 Virginia, предназначенных для Тихого океана и обсуживающихся на военной верфи Перл-Харбора.Против китайского оружия армия США модернизирует артиллерию и ракетные системы, заказывая новые дальнобойные орудия и гиперзвуковое оружие, также модернизируя ракеты воздушного и морского базирования и крылатые ракеты наземного базирования для сухопутных войск.Японское правительство в прошлом месяце объявило об удвоении военных расходов на следующие пять лет с 2023 по 2027 годы до суммы 80 миллиардов долларов (2% от ВВП). Армейские документы прямо называют Китай «беспрецедентным и величайшим стратегическим вызовом».Японская армия закажет ряд типов наступательных вооружений, включая крылатые ракеты как Томагавки Lockheed Martin и общевойсковые ракеты "воздух – поверхность", запускаемая вне зоны объектовой обороны (JASSM). Она также планирует модернизировать свои собственные управляемые ракеты Типа 12, которые могут размещаться на суше, море и самолетах для поражения кораблей, и производить свои гиперзвуковые управляемые ракеты.Япония также расширяет свои ракетные позиции. Она уже начала милитаризацию южных островов рядом с Тайванем и Китаем, включая Амами, Мияко, Ишигаки и Йонагуни. Токио разместил или планирует разместить на этих островах подразделения ракетных сил и электронной войны, и строит склады горючего и боеприпасов.Японский премьер-министр Фумио Кисида в воскресенье отправился в поездку по Европе и Северной Америке, нацеленную на укрепление военных связей. Он посетит Англию и Италию, которые договорились в прошлом месяце о совместном строительстве новейших истребителей. Он также собирается подписать в Англии соглашение о рамках взаимных визитов военных.Последними Кисида посетит США для проведения переговоров с Байденом, где они обсудят военное сотрудничество, покупку Японией ракет у США, и попытки запретить доступ Китая к новейшим полупроводникам. Байден в рамках экономической войны против Китая ввел ряд запретов на продажу Китаю новейших компьютерных микросхем и оборудования для их разработки и производства. Японские министры обороны и иностранных дел проведут переговоры с коллегами из США в среду в Вашингтоне.В то же время США собираются провести провокационный официальный визит на Тайвань (хотя официально они признают его частью Китая и под властью КНР). Терри МакКартин – высший чиновник США по торговле с Китаем- планирует прибыть в Тайбэй в субботу во главе делегации, включающей чиновников других ведомств США.Визит Пелоси на Тайвань в прошлом году с согласия Белого дома спровоцировал резкий рост напряженности и опасную демонстрацию силы обеих сторон в окружающих водах. Укрепляя военные и торговые связи с Тайбэем, Вашингтон намеренно загоняет Пекин в угол, вынуждая его стрелять первым в войне за Тайвань, к которой готовятся США.Как без церемоний пояснил Бирман: «Когда мы сойдемся в поединке с Китаем, вопрос у кого будет стартовый пистолет и сможет начать военные действия…мы сможем определить решающие ключевые территории, которые необходимо удержать, обеспечить безопасность, оборонять, использовать.»(с) Питер Симонс https://www.wsws.org/en/articles/2023/01/10/fads-j10.html – оригинал на английском