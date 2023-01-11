Спасти экспорт газа: нужен ли Ремонт NORD STREAM за $500 млн? | Геоэнергетика Инфо
Спасти экспорт газа: нужен ли Ремонт NORD STREAM за $500 млн? Геоэнергетика Инфо
Предварительная оценка стоимости ремонта газопроводов Северный поток – 500 миллионов долларов. На основании таких данных в медиа сделали предположение, что Россия готовится приступить к ремонту трубопроводов в местах подрыва. Насколько целесообразно выполнение такой задачи для Москвы? Россия не может контролировать Северные потоки в чужих территориальных водах, а значит, их могут подорвать еще не раз. Россия может, конечно, заявить о том, что она приступает к ремонту и даже приступить к ремонту каких-то участков — просто для того, чтобы продемонстрировать народам Западной Европы, что мы, вообще-то говоря, не против поставлять вам газ. Вот только это никак не повлияет на политическую ситуацию в Европейском союзе и не сделает Балтику безопасной. А сделает – полный военный, экономический и политический уход Соединенных Штатов с Европейского континента.
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