Канцлер Германии заявила, что судьба важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» будет решаться не Германией, а Евросоюзом в целом. Именно таким ей видится ответ на ситуацию с Алексеем Навальным. Может показаться, что это грозное предзнаменование для газопровода, в строительство которого уже вложены миллиарды евро. Но что на самом деле имела в виду Ангела Меркель?

Судьба «Северного потока – 2» снова оказалась под вопросом. Не успели сторонники проекта отпраздновать снятие датского препятствия (Копенгаген после долгих проволочек дал разрешение на прокладку трубы через свои территориальные воды), как препятствия вроде как стала чинить Германия, которая еще недавно была адвокатом строительства и одним из главных бенефициаров строительства.

Берлин, недовольный позицией Москвы в деле Алексея Навального, намерен выставить вопрос о возможном сворачивании проекта на общеевропейское обсуждение. Почему Ангела Меркель хочет закрыть «Северный поток – 2» – да и хочет ли вообще?

Наследие

ФРГ давно призывают поставить крест на «Северном потоке – 2», который в понимании ряда западных активистов «увеличивает зависимость Европы от российских энергоносителей». Они даже не требовали от Ангелы Меркель произносить над ним погребальную речь. «Самым простым вариантом для Германии будет просто отозвать ее поддержку «Северного потока – 2», позволив американским и европейским критикам его убить», – пишет Би-би-си. И сейчас, на фоне дела Навального, агрессивность противников проекта возросла на порядок.

Еще недавно казалось, что они бились головой о стену немецкого прагматизма. Позиция Германии по «Северному потоку – 2» была действительно железобетонной: канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что недовольна отсутствием сотрудничества с Москвой в деле об «отравлении Алексея Навального», однако не собирается из-за этого отказываться от «Северного потока – 2». Ведь, как верно отмечает министр иностранных дел Германии Хайко Маас, «те, кто призывает отменить реализацию проекта, должны понимать последствия такого шага».

Во-первых, «Северный поток – 2» нужен Берлину с экономической точки зрения. «У Германии очень слабые позиции с точки зрения энергетики. Они закрывают множество энергостанций – атомных, угольных», – говорит Дональд Трамп. Альтернативных России надежных поставщиков дешевого газа у Германии, да и у ЕС, нет. Помимо получения дешевого голубого топлива (столь нужного для экспортно ориентированной экономики ФРГ), Германия будет зарабатывать неплохие деньги за транзит российского газа, став страной-хабом.

«Если проект будет остановлен, то заплатит за это немецкий потребитель», – заявил депутат Бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст. Кроме того, Берлин думает и о безопасности подшефной ему Европы – внутриполитическая ситуация на Украине ухудшается, и никто не может гарантировать, что неподконтрольные Киеву боевики не решат остановить экспорт газа «страны-агрессора» в Европу. Ну или угрожать остановить в случае, если ЕС не выдаст Киеву очередной кредит.

Наконец, немаловажен и вопрос репутации. Ангела Меркель была не просто сторонником «Северного потока – 2», но еще и адвокатом. Она защищала проект от тех, кто выступал за отказ от инфраструктурных проектов с «путинской Россией» – правозащитников, городских сумасшедших, агентов влияния Соединенных Штатов. Если сейчас из-за дела Навального Меркель изменит свою позицию по «потоку», то ее будут критиковать за политическую близорукость.

Причем и противники «Северного потока – 2» (за то, что поздно спохватилась), и сторонники проекта, недовольные тем, что Ангела Меркель из-за какого-то политического дела поставила под вопрос энергетическую безопасность Германии. Не говоря уже о том, что она нанесла серьезный ущерб немецкому бизнесу (компании Uniper и Wintershall вложили в «Северный поток – 2» почти по миллиарду евро каждая). А поскольку фрау канцлерин в конце 2021 года уходит со своего поста, то для нее важно, кем она останется в истории.

«Все зависит от русских»

Однако прагматизм Ангелы Меркель, казалось, начинает гнуться под давлением многочисленных критиков и правозащитников, призывающих «наказать Путина за очередное отравление оппонента». По их мнению, Германия является лидером Евросоюза и (на фоне фактического отказа Дональда Трампа от «защиты свободы во всем мире») потенциальным лидером всего либерального сообщества, поэтому не имеет права остаться в стороне от дела Навального. Поэтому Ангела Меркель заявила о возможности введения санкций против «Северного потока – 2», а также, по данным СМИ, намерена инициировать общеевропейский ответ на дело Алексея Навального. Собрать все страны ЕС, дабы вместе решить, как реагировать на поведение России – и частью этой реакции как раз и может стать приостановка «Северного потока – 2».

Приостановка эта станет для Москвы серьезным ударом. Ведь речь-то идет не только о важном инфраструктурном проекте – на кону гораздо большие ставки. «Сворачивание «Северного потока – 2» пошлет четкий сигнал с долгосрочными последствиями: немецкий бизнес еще быстрее будет уходить с российского рынка, и попытки Владимира Путина модернизировать Россию с экономической помощью стран ЕС наконец-то обратятся в прах», – пишет корреспондент Deutsche Welle Миодраг Сорич. При этом, как дают понять в Берлине, удара можно избежать. «Дальнейшие наши действия зависят от поведения русских», – поясняет министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

«Надеюсь, русские не заставят нас изменить нашу позицию по «Северному потоку – 2», – говорит Хайко Маас. Намекая на то, что от Кремля ждут выполнения европейских требований по делу Навального, причем ждут именно оперативного выполнения, а «не к концу года и даже не в течение нескольких месяцев». Требования эти очень просты и необременительны – не взятие на себя вины, а всего лишь признание факта отравления, а также начало расследования.

Почему же их не выполнить?

Одна из причина стара, как российско-западный конфликт. Москва не хочет создавать опаснейший для себя прецедент. Кремль, по сути, принуждают признать политически мотивированное обвинение – ведь Бундесвер, чья лаборатория заявила о «неоспоримости факта отравления Навального», отказался предоставлять российским властям какие бы то ни было вещественные доказательства, сославшись на «секретность примененных методов и процедур.

Если Россия сейчас примет эту позицию на веру под угрозой санкций, то воодушевленные западные партнеры пригрозят этими же санкциями и выставят другие ультиматумы: невмешательство в дела Белоруссии, уход из Сирии и т. п. И это уже не говоря об организации и информационном сопровождении других провокаций, которых стоит ожидать перед непростым политическим транзитом в России в 2024 году. Если шантажист выставляет ультиматум, то единственный способ спастись от него – отказаться от выполнения любых, даже самых малозначительных требований.

Разойдемся?

Кроме того, России нет смысла идти на уступки Берлину, потому что позиция Ангелы Меркель ни разу не поменялась. Германия, как и раньше, не собирается закрывать «Северный поток – 2» – просто ведет себя более элегантно и хитро. Да, отчасти она блефует ради принуждения Москвы к уступкам – но в то же время речь может идти об элегантной попытке фрау канцлерин пройти между европейскими струйками. Выставляя вопрос на общеевропейское обсуждение, Ангела Меркель трафит сторонникам наказания России, подтверждает свое политическое лидерство – и в то же время ставит хитрый блок на принятие любых жестких санкций.

Дело в том, что решения на такого рода собраниях должны приниматься консенсусом. И если бы Ангела Меркель поставила вопрос об одобрении строительства «Северного потока – 2», то его бы не получила – ведь ряд стран Евросоюза (Польша, страны Прибалтики) выступают категорически против реализации этого инфраструктурного проекта. Однако фрау Меркель (судя по всему) спросит о другом – нужно ли распространять наказание России за дело Навального на «Северный поток – 2»? И тут никакого консенсуса о завершении проекта ждать не стоит – слишком уж разные позиции у европейских стран.

Напомним, общеевропейским решением по делу Скрипаля была лишь коллективная высылка некоторого числа российских дипломатов. И это при том, что тогда основания для санкций были гораздо более серьезными, чем сейчас. Во-первых, существовали хоть какие-то основания для обвинения России в случившемся – была запись с прибывшими в Солсбери «Петровым и Бошировым», а также предоставленные СМИ данные о том, что эти люди работают в спецслужбах России. Во-вторых, речь шла об использовании оружия массового поражения на территории Евросоюза, что можно трактовать как атаку РФ на европейских граждан. Тут же речь идет в лучшем случае об отравлении – без каких-то доказательств российской вины. И Москву могут обвинить лишь в нежелании верить Европе на слово. За такое уважаемые страны важнейшие инфраструктурные проекты не останавливают.

У предложения Ангелы Меркель есть еще один плюс для России – оно защищает (по крайней мере, на какое-то время) «Северный поток – 2» от угроз со стороны других государств ЕС. Существует риск того, что отдельные менее сознательные страны (например, Дания) могут принять свои санкции против проекта. Например, отозвать разрешение на прокладку трубы через свои воды. Вынос же вопроса на общеевропейское обсуждение ставит односторонние санкции на паузу.

А поскольку Навальный не умер, а идет на поправку, то время остудит горячие европейские головы, и идея о блокировании «Северного потока – 2» уйдет с повестки дня. По крайней мере, на какое-то время.

Геворг Мирзаян

Источник: http://voicesevas.ru/news/54153-merkel-hitroy-ulovkoy-spasaet-severnyy-potok-2.html