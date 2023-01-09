Зачем США на самом деле начали СВО. Борис Марцинкевич
Ждут ли Россию в Азии? Какой сценарий подготовлен для Евросоюза? Выступление физика, главного редактора журнала «Геоэнергетика» Бориса Марцинкевича на научно-просветительской конференции «Колокола истории. Битва за будущее».
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