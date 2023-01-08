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Самые ожидаемые события 2023 года в России

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Традиционно первый выпуск года посвящаем обзору ожидаемых позитивных событий в России. Многие из них станут темами для наших будущих выпусков, но сейчас пришло время посмотреть на самые интересные проекты в сфере промышленности, науки и техники на земле, на воде, в воздухе и в космосе.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NCMgFDX6JNM
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10268 7768
    малыш только что

      В следующем (в этом) году покорение стихий неба и моря.
      Как романтично. Слеза накатывается.
      Если бы не хохлы со своими кружевными труселями Еврозоны, то и раньше исполнили свои мечты.
      Но мелких самолетов очень много на испытании.
      Торопиться не надо. Они очень нужны.
      Нужно сделать “кукурузник” не хуже чем в те времена талантливые люди делали.

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