Самые ожидаемые события 2023 года в России
Традиционно первый выпуск года посвящаем обзору ожидаемых позитивных событий в России. Многие из них станут темами для наших будущих выпусков, но сейчас пришло время посмотреть на самые интересные проекты в сфере промышленности, науки и техники на земле, на воде, в воздухе и в космосе.
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В следующем (в этом) году покорение стихий неба и моря.
Как романтично. Слеза накатывается.
Если бы не хохлы со своими кружевными труселями Еврозоны, то и раньше исполнили свои мечты.
Но мелких самолетов очень много на испытании.
Торопиться не надо. Они очень нужны.
Нужно сделать “кукурузник” не хуже чем в те времена талантливые люди делали.