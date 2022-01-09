Самые ожидаемые события 2022 года в России
По доброй традиции в первом выпуске года перечислим самые ожидаемые события в России, чтобы в декабре оценить, какие из них были реализованы, и насколько успешным для страны стал 2022 год. Давайте вместе посмотрим, за чем в этом году бы будем следить с особым вниманием на земле, на воде, в воздухе и в космосе.
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Ничего не понял. Байкал первый полет. Байкал сертифицирован, серийное производство, решили что будет именно такой. Что именно. Ничего не понятно.