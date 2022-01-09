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Самые ожидаемые события 2022 года в России

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По доброй традиции в первом выпуске года перечислим самые ожидаемые события в России, чтобы в декабре оценить, какие из них были реализованы, и насколько успешным для страны стал 2022 год. Давайте вместе посмотрим, за чем в этом году бы будем следить с особым вниманием на земле, на воде, в воздухе и в космосе.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YeSI-Ln_ZAo
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8520 6240
    чужой только что

      Ничего не понял. Байкал первый полет. Байкал сертифицирован, серийное производство, решили что будет именно такой. Что именно. Ничего не понятно.

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