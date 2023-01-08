На пороге новой реальности.
Почему Путин до сих пор не национализировал ЦБ и терпит либералов в гос.органах? Что ожидать от нового уже наступившего года и на что может повлиять каждый из нас для изменения ситуации к лучшему?
Встреча в редакции Народного Славянского радио. Полная версия видео: https://www.youtube.com/watch?v=J4JyRQ99Gp8
12+
00:51 Какова особенность 2022 года?
04:17 На какой уровень нам предстоит перейти?
05:54 В чём причина войны?
07:04 Как правильно использовать время?
08:59 Какую ответственность жизнь налагает на нас?
10:44 В чём секрет человека, который прожил 168 лет?
11:41 В чём настоящий успех нашей жизни?
12:06 Чем отличается русский тип отношения к жизни от западного и восточного?
12:59 “Помогите! Я страшно богат!”
14:20 Великие русские люди.
17:01 Коренная причина всех видов проблем.
19:22 Цифровые технологии: “за” и “против”.
22:43 Как взращивается настоящий мужчина?
24:11 “Не осуждайте президента!”
30:03 Учитесь управлять обществом.
34:25 Как можно охарактеризовать предстоящий 2023 год?
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/
Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty
Telegram Александр Усанин: https://t.me/usanin_aleksandr
VK: https://vk.com/public48748517
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario
Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin
Делитесь своим мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео. БЛАГОДАРИМ!
ПОДПИШИТЕСЬ на канал
ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск
✍️ НАПИШИТЕ нам в комментариях.
МЫ ОЧЕНЬ ЦЕНИМ ВАШЕ МНЕНИЕ!
#Сознание #Бытие #Усанин #Общество
Туфта. Интересно, сам Усанкин согласился бы жить и развиваться на одном лишь хлебе и квасе, с ежедневными молитвами и религиозным догмами,
при этом работая у станка или в забое? Материалисты были и будут, всегда.