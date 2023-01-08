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На пороге новой реальности.

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Почему Путин до сих пор не национализировал ЦБ и терпит либералов в гос.органах? Что ожидать от нового уже наступившего года и на что может повлиять каждый из нас для изменения ситуации к лучшему?
Встреча в редакции Народного Славянского радио. Полная версия видео: https://www.youtube.com/watch?v=J4JyRQ99Gp8
12+

00:51 Какова особенность 2022 года?
04:17 На какой уровень нам предстоит перейти?
05:54 В чём причина войны?
07:04 Как правильно использовать время?
08:59 Какую ответственность жизнь налагает на нас?
10:44 В чём секрет человека, который прожил 168 лет?
11:41 В чём настоящий успех нашей жизни?
12:06 Чем отличается русский тип отношения к жизни от западного и восточного?
12:59 “Помогите! Я страшно богат!”
14:20 Великие русские люди.
17:01 Коренная причина всех видов проблем.
19:22 Цифровые технологии: “за” и “против”.
22:43 Как взращивается настоящий мужчина?
24:11 “Не осуждайте президента!”
30:03 Учитесь управлять обществом.
34:25 Как можно охарактеризовать предстоящий 2023 год?

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Личный сайт автора: https://usanin.com
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#Сознание #Бытие #Усанин #Общество
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ITsbRdFpozw
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17922 16356
    Руса три часа назад

      Туфта. Интересно, сам Усанкин согласился бы жить и развиваться на одном лишь хлебе и квасе, с ежедневными молитвами и религиозным догмами,
      при этом работая у станка или в забое? Материалисты были и будут, всегда.

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