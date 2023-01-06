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Global Firepower 2023

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Вышел обновленный рейтинг совокупной военной мощи Global Firepower 2023. Первая тройка без изменений.
Всего в исследование вошло 145 стран. Подробнее тут https://www.globalfirepower.com/

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8083372.html
Метки: Китай, Россия, США
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