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Global Firepower Index 2018

22:42. 24 ноября 2018 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:


Вышел ежегодный отчет-рейтинг Global Firepower Index сравнивающий оборонные возможности стран мира по основным показателям.
Ниже, вырезки топ-10 по наиболее важным категориям.

Население



Возможности мобилизации населения


Потенциал рабочей силы


Численность армии



Танки



ББМ



САУ



Артиллерия



РСЗО



Самолеты и вертолеты всех типов



Боевые вертолеты



Общее кол-во боевых кораблей всех типов



Авианосцы и вертолетоносцы



Эсминцы



Фрегаты



Корветы и противолодочные корабли



Подводные лодки всех типов



Торговый флот



Протяженность железных дорог



Добыча нефти (в млн. барреллей)



Военный бюджет



Государственный долг



Все категории и полные рейтинги можно посмотреть по ссылке https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: global firepower, статистика
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