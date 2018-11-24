Global Firepower Index 2018
22:42. 24 ноября 2018 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вышел ежегодный отчет-рейтинг Global Firepower Index сравнивающий оборонные возможности стран мира по основным показателям.
Ниже, вырезки топ-10 по наиболее важным категориям.
Население
Возможности мобилизации населения
Потенциал рабочей силы
Численность армии
Танки
ББМ
САУ
Артиллерия
РСЗО
Самолеты и вертолеты всех типов
Боевые вертолеты
Общее кол-во боевых кораблей всех типов
Авианосцы и вертолетоносцы
Эсминцы
Фрегаты
Корветы и противолодочные корабли
Подводные лодки всех типов
Торговый флот
Протяженность железных дорог
Добыча нефти (в млн. барреллей)
Военный бюджет
Государственный долг
Все категории и полные рейтинги можно посмотреть по ссылке https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
Источник: colonelcassad.livejournal.com