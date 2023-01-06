Что происходит в Мексике?
О боевых действиях между армией и наркокартелями в Мексике после очередного ареста одного из главарей картеля Синалоа.
Что происходит в Мексике?
Обстановка по состоянию на 6 января 2022 года.
Согласно официальным заявлениям мексиканских властей в настоящий момент на севере страны проводится спецоперация по обеспечению правопорядка на фоне ареста Овидио Гусмана Лопеса – одного из сыновей бывшего лидера картеля Синалоа, Эль Чапо.
▪️Овидио Гусман Лопес, Иван Арчивальдо Гусман Салазар и Альфредо Гусман Салазар являются руководителями группировки «Лос Чапитос». Структура заявляет, что входит в состав картеля Синалоа, однако иные фракции не признают их частью картеля. Репутацию данные товарищи имеют самую определенную – все крупнейшие вспышки насилия в штате записаны на счет «Лос Чапитос», которые даже местным криминалитетом признаны недоговороспособными.
▪️К «неожиданному» аресту Гусмана многие в Синалоа были готовы – заблаговременно подготовили укрытия в горах или покинули страну. Еще за месяц в штат начали перебрасывать военную технику, а небо патрулировали американские самолеты Управления по борьбе с наркотиками. За несколько часов до поимки Гусмана сменился главнокомандующий 9-й военной зоны Секретариата национальной обороны в штате Синалоа – и произошло это по сути глубокой ночью.
▪️Члены картеля продолжают оказывать сопротивление, хотя и отступают, сжигая гражданские автомобили и захватывая больницы с врачами. Известно, что в спецоперации в Кульякане принимают участие американские специалисты.
▪️Вспышки насилия зафиксированы в штатах Синалоа, Сонора и Наярит – заблокированы автодороги, не стихают перестрелки, прекращена работа аэропортов и отменены массовые мероприятия.
▪️В большей степени общественность шокирована тем, что картели приняли участие в воздушном бою наравне с мексиканскими войсками. При этом факт, что в распоряжении бандитов оказались вертолеты и самолеты не является удивительным, если вспомнить, что в некоторых штатах из армии в картели уходят целые подразделения – и захватывают с собой все, что могут. Некоторые и вовсе идут в армию, чтобы получить там нужную подготовку для службы на наркос.
▪️Примечательно, что хаос в Мексике разразился на фоне подготовки к Саммиту стран Северной Америки (где должны присутствовать Джо Байден и Джастин Трюдо). Кроме того, спустя всего несколько часов после начала спецоперации бывший президент США Дональд Трамп опубликовал видеообращение (https://t.me/sex_drugs_kahlo/3898) о необходимости использовать вооруженные силы США в борьбе с наркокартелями.
▪️По сути, мы можем наблюдать частичную зачистку местного наркорынка и усиление контроля американских структур над Мексикой и другими странами Западного полушария. Выгоден здесь не только передел наркорынка (относительно небольшого, кстати), но и освобождение территорий для деятельности компаний, релоцировавшихся из Европы. Безопаснее здесь после завершения спецоперации при этом не станет – но это уже будут сложности гражданского населения.
https://t.me/favelasemrus/4873 – цинк
Овидио,Альфредо и Ваня не хотят подчиняться “большому белому человеку”,но силы однако не равны,зато войдут в историю,возможно не только Мексики.