В сети частенько размещают в различных блогах фотки из советского прошлого, на которых советские люди пьют воду из газированных автоматов. Фотки сопровождаются поясняющими комментариями: советские люди пили воду из одного стакана.Я сам человек из этого советского прошлого. И все это прекрасно помню. В автомате был такой фонтанчик – прижимаешь к нему стакан и он обмывает его. А потом ополоснутый стакан ставишь рядышком и бросаешь 3 копейки за воду с сиропом и копейку за воду без сиропа. Так же торговали и квасом. Стояли такие бочки на колесах, квас из крана наливали в большие стеклянные кружки. Продавщица ополаскивала их в таком же фонтанчике. И вся очередь пила из одних и тех кружек. А еще были отделы «Соки-воды». Там на металлических подставках висели большие стеклянные колбы с краниками, а в них различный сок. Покупаешь по стаканчику, если хочешь попить. Я очень любил пить томатный сок. Он пенился, когда его наливали, а рядышком стоял стаканчик с солью и ложечкой – тоже общий. И в столовых – школьных и рабочих – тоже ели из одной, общей посуды, из одних чашек, одними ложками. И никто не думал вводить тогда в период заболеваний – осенью и зимой – масочно-перчаточный абсурд. И что? Мы все как один болели хворью? Нет.Но что-то изменилось к концу СССР, видимо уже воронье почувствовало (вернее – знало), что конец близок, поэтому запустили историю с ужасным и кошмарным СПИДом. А потом пошли болезни одна за другой. Я вот нашел такой списочек:

ВИЧ/СПИД

Первые случаи ВИЧ/СПИД зарегистрированы в 1981 году в США. В 1984 году ученые выделили ретровирус, вызывающий СПИД, который позднее назвали вирусом иммунодефицита человека.

Атипичная пневмония

Атипичная пневмония — респираторное вирусное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV, впоследствии болезнь была переименована в тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Первый случай заболевания выявили в провинции Гуандун (Китай) в ноябре 2002 года. За несколько недель инфекция распространилась почти на все континенты.

Птичий грипп, или H5N1

Передача вируса от птицы человеку впервые зарегистрирована в 1997 году в Гонконге. Заболело 18 человек, 6 из них погибли. Вирус бесконечно мутировал, его патогенность увеличивалась, для предотвращения эпидемии уничтожались миллионы птиц. Крупная вспышка эпидемии случилась в 2003 году,

Свиной грипп, или H1N1

В 2009 году обнаружили ранее неизвестную форму вируса H1N1, вызывающего свиной грипп. Первые случаи заражения появились весной в Мехико, затем распространились по всей Мексике и США. Уже к лету факт инфицирования был обнаружен в Испании, а далее почти во всех остальных странах Европы. В конце 2009 года, по заявлению ВОЗ, в мире было обнаружено больше 400 тысяч подтвержденных случаев заражения вирусом и более 5 тысяч — с летальным исходом.

Полиомиелит

В 2014 году ВОЗ заявила о глобальной угрозе полиомиелита в странах Азии, Африки и Ближнего Востока. Было зафиксировано 417 случаев инфицирования.

Эбола

Вспышка Эболы в 2014 году считается самой масштабной эпидемией Африки за прошедшие 100 лет.

История с полиомиелитом – настолько интересная и загадочная, что поговорю о ней отдельно. А пока хочу спросить, как наивный ребенок – а что такое происходит? Что случилось с миром, после уничтожения СССР, когда мы от эпохи общих стаканов вдруг пришли к эпохе социального дистанцирования, самоизоляции и масочного режима? Что произошло? Мы прогневили Бога? Раскрылись врата адовы? Произошли какие-то мутации возбудителей болезней? Почему они произошли? Что случилось и что творится? А ведь явным образом – что-то случилось и что-то происходит.

Уже много сказано о том, что современных человек обладает клиповым мышлением. И видит только фрагменты. А попытка собрать целостную картину у нас называется ругательным словом «конспирология». Собрать отдельные пазлики в логичное целое – значит свихнуться, бредить, искать рептилоидов под кроватью, стать параноиком. Надо всегда видеть только кусочек…

Но если не испугаться конспирологии и собрать все эти составляющие фрагменты – то видно, что развивается определенного рода глобальный процесс.

Отдельно хочется поговорить о болезнях, которые стали поражать скотину. В Европе – это известная история с коровье бешенством. «Первый европейский запрет на экспорт британского мяса был введён в 1996 году, в результате вспышки т.н. «коровьего бешенства» и только по первоначальному подсчёту обошёлся агропромышленному комплексу Британии в 675 млн. фунтов стерлингов. Окончательно отменён он был лишь 10 лет спустя, после выполнения Великобританией целой серии очень тяжёлых и затратных условий».

У нас с кого-то времени началась полномасштабная резня скотины – от кур до коров и свиней. Якобы, страну поразили эпидемии. Следил за сообщениями подобного рода с неким недоумением. Ну, мы тут горожане, а что творится в деревне – поди разберись. Может, и в самом деле – животина болела. А из деревне доносился такой стон. И это все было не совсем ясно, пока наконец мы не дожили до нынешней «пандемии». И вот теперь, когда собираешь все эти пазлики – то становится не по себе. Потому, что возникает нехорошее ощущение, что во время этой резни животных что-то уже такое готовилось, предварялась ситуация с коронабесием.

Я вчера сидел и читал материалы по этой теме. Вот, например, попалось сообщение от 22 февраля 2007 года: «Не все владельцы кур, погибших или уничтоженных в Подмосковье из-за птичьего гриппа, смогут рассчитывать на компенсации от властей, сообщил начальник управления ветеринарной службы Московской области Валерий Ситников.

"Согласно постановлению правительства России, компенсации в обязательном порядке выплачиваются после проведения расследования", - сказал Ситников в четверг журналистам. По словам Ситникова, если будет установлено, что владелец кур был виновен в том, что произошла вспышка заболеваний птичьим гриппом, ему компенсация не выплачивается. "Следует отметить, что многие владельцы зараженных птичьим гриппом кур не ставили в известность ветеринарные службы о приобретении и заболевании кур сразу же. Кроме того, они не выдержали карантинный режим", - отметил начальник управления ветеринарной службы».

Понимаете? Если вы не доносили сами на себя, и что-то пытались припрятать, то курочек уничтожали ничего не компенсируя.

Мне попался материал, который перепостили в различных блогах. Владимир Русский

«В России планомерно уничтожают домашнюю скотину и пасеки», 1 ноября 2016 г. Я приведу выдержки из него: «В деревнях и селах творятся -- полное беззаконие и произвол. Активизировались наемные спецгруппы, уничтожающие остатки натуральной животины в России! Скот уничтожают втихую. Все СМИ молчат.

А происходит вот что: Россия в августе 2012 года вступила в ВТО. И началась подготовка выполнения требований ВТО, одно из условий -- резкое сокращение количества личных подсобных хозяйств в России. Для этого воспользовались данными Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года, люди сами наивно все показали и рассказали. Потом начали говорить по всем телеканалам, писать в местных газетах об африканской чуме, которая якобы появилась в России. Якобы скот -- заражен, а мясо опасно для здоровья и потому нужно уничтожать скот. Так власти готовили общественное мнение. И вот, с 2013 года в России началась эта борьба под видом эпидемии африканской чумы у свиней, ящура у крупного рогатого скота и прочих специально выдуманных болезней.

За предыдущие годы у специалистов по уничтожению домашнего скота отработалась четкая схема - как добиться наименьшего сопротивления фермеров и сельских жителей. Бригада ското-уничтожителей всегда приезжает неожиданно, когда самого хозяина нет дома. Например, уехал в город или соседний район, за скотиной присматривают рабочие или престарелые/малые родственники. Они естественно не могут оказать должного сопротивления.

Вот, что пишет зооинжненер одного из районов Ростовской области: "Занимаюсь много лет КРС. И что творят ветврачи знаю не понаслышке. Бич Ростовской области, в частности, моего района -- лейкоз КРС, которым поголовье нашего крупного рогатого скота никогда в Ростовской области не болело. Это диагноз специально придуман для уничтожения скота в личных хозяйствах. Как зооинженер знаю, что это такое. Под этот диагноз было уничтожено огромное частное поголовье высокоудойного скота. Это уже не просто вредительство -- это настоящая война против сельского хозяйства и села в России! Идет запугивание судами, штрафами, мэрами и т.д.".

Всё идет к тому, что и пчёл скоро нельзя будет держать, под это пишутся новые законы. Например: если улья -- не окрашены краской, если пчелам зимой не скармливают сахар, то пасеку запретят. Наибольшая часть пчеловодов категорически сопротивляются этим требованиям. Основные доводы, опираются на опыт предков: «Наши деды пчел сахаром не кормили», «Сахар — белая смерть», «Убрать из меда нектар — все равно, что из воздуха кислород», «В торговле сейчас нет натурального сахара, это синтетический продукт, которым ни в коем случае нельзя подкармливать пчел».

Недавно пришло известие из Удмуртии, там ветеринары (или те, кто ими представился) сожгли кур, пока хозяина не было дома, теперь во всем районе не осталось настоящих кур. Натуральную скотину целенаправленно уничтожают! Жгут -- здоровых свиней! Не разрешая оставить себе -- на переработку».

Методику работы узнаете? Давление, штрафы, запугивание, террор и все оправдывается чрезвычайными условиями, якобы вызванными болезнью. Кто он этот Владимир Русский и насколько правдоподобно, что он описывает – не могу судить. Но кроме этого, мне еще попалась и большая статья в «Новой газете». Материал называется «Это не чума свиней, это власть очумела». Подзаголовок: «Под предлогом борьбы с африканским вирусом по всей стране уничтожаются фермерские хозяйства». Дата публикации 6 июля 2018 г. Автор Георгий Бородянский, собкор по Омской, Томской и Тюменской областям. Я прошу прощения, но приведу довольно большие выдержки из этого текста, но мне они кажутся очень важными. Это все очень важно, чтобы понять – что происходит с нами во время «пандемии».

Итак: ««У крестьян Новосибирской области, да и других краев, которые занимаются свиноводством, плохие новости. Областной минсельхоз разослал по сельским районам распоряжение по «предупреждению распространения африканской чумы свиней» (АЧС), которое, в частности, предписывает районным администрациям «рассмотреть целесообразность содержания этих животных в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах, имеющих низкий статус биологической защиты, и принять меры по переводу их на альтернативные виды животноводства».

От фермеров требуется обеспечить третий или четвертый уровень компартамента (биологической защиты). Это примерно как если бы семью, живущую у черты бедности в доме с заплесневелыми стенами, обязали сделать в нем модерновый евроремонт и обставить импортной мебелью, и все — за свой, естественно, счет.

— Третий уровень компартамента, — рассказал главред «Председателя», эксперт по аграрным вопросам Павел Березин, — это совокупность невыполнимых требований даже для крепкого фермера, а для обычного крестьянина они — запредельные. Надо, чтобы на ферме присутствовали контрольно-следовая полоса, дезбарьер, различные отпугиватели птиц, режим «черное и белое» — полная смена одежды при входе и выходе, ее дезинфекция. Плюс ко всему расстояние до соседа должно быть не менее 500 метров. Удовлетворяют таким запросам только современные свинокомплексы.

Один из крупных новосибирских фермеров Александр Берестов (содержит полторы сотни голов без учета поросят) посчитал, во что ему обойдется переход на третий компартамент, — как минимум в 44 миллиона рублей. Такие деньги владельцам крестьянско-фермерских хозяйств не снятся, а личным подсобным — подавно.

— По сути, — говорит Березин, — это означает запрет на разведение свиней в сельской местности. Их нельзя продавать, перемещать, забивать. Убойные пункты, кстати, должны быть равного компартамента с хозяйствами. А таких боен в Новосибирской области на сегодня нет ни одной. Все это делается как бы из благих побуждений — для борьбы с распространением АЧС.

Получается, что этот вирус, не представляющий опасности для людей, смертельно опасен для малого сельского бизнеса. А мегакомплексам, наоборот, весьма, выгоден — на поддержание их уровня безопасности ежегодно, по данным «Председателя», выделяются из бюджета десятки миллиардов рублей. Поэтому крестьяне и сомневаются, что эта африканская напасть — настоящая, нерукотворная, так сказать.

Гасили вспышки преимущественно огнем, попутно утилизируя автопокрышки. На них накладывали свиные туши, затем снова — слой покрышек, слой свиней — высота «пирога», к примеру, в поселке Ачаирский, где сожгли разом 2 тысячи голов, составила 40 метров. Дым стоял до небес: зрелище соответствовало и настроениям селян, и масштабам бедствия.

— Когда в селах проходили зачистки, людей увозили в больницы с инфарктами и инсультами, — рассказывает депутат Омского райсовета Татьяна Лукина. — Ведь им никто ничего не объяснял. Мы не имели никакой информации — как выставлять дезбарьеры, что делать, чтоб не попасть в очаг.

Виктор Фиксель, чью ферму областной минсельхоз назначил «источником» распространения вируса, не признавал вину категорически. «Мне обидно, — сказал он изданию «СуперОмск», — что меня выставили козлом отпущения. У меня сожгли все, что надо и что не надо: пять построек было, никаких актов не выдали. Ущерб огромный. Не исключаю, что это проводится специально: разброс такой странный по всему региону, невольно наталкивает на мысль, что все это не просто так».

Официально источник распространения африканской чумы свиней в Омской области, как и в соседней Тюменской (там из-за вируса в прошлом году уничтожено больше 16 тысяч свиней), выявлен не был. В конце августа 2017-го в разгар уборочной кампании больше сотни крестьян вышли в Омске на акцию протеста против методов борьбы с чумой, которую с размахом вели ведомства. Выступавшие не сомневались, что это — борьба с личными подсобными и фермерскими хозяйствами.

Фермер Алексей Зобин: «В нашем поселке уничтожили 2 тысячи поросят, из них сотня моих, и тут же началось строительство нового свинокомплекса. В Ивановке, где ничего не строится, карантин ввели на 3 года, а у нас — на 6 месяцев. Ну и как дальше жить?»

— Вырезают всех подряд по беспределу. Никаких ветеринарных документов не предъявляют, никаких анализов, экспертиз. Мы даже в суд обратиться не можем — никаких бумаг на руках. Это — не чума свиней, это власть очумела, — говорят крестьяне. — А потом какой-нибудь ящур у них объявится, а потом — птичий грипп.

Депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова:

— В некоторых крестьянских дворах свиней сжигают вместе с сараями. Никто ничего людям не разъясняет, никто ничего не делает, чтобы пресечь распространение этой заразы, если она действительно есть. Мне рассказывали, что фермер в пригородном районе взял кредит на 3 миллиона рублей. А после того, как у него забрали свиней, он стал несостоятельным должником и покончил с собой (похожая история случилась и в Воронеже. — Г.Б.).

В ходе борьбы с вирусом, источник которого не выявлен, в Омской области было ликвидировано 20,5 тысячи голов свиней в 12 сельских районах. «Это по официальным данным, — говорит руководитель «Клуба свиноводов Сибири», ветврач высшей категории Сергей Голубев. — По неофициальным — в два раза больше».

Разорено более 400 фермеров и личных подсобных хозяйств.

На юге России, в Средней полосе домашнее поголовье вирус «съел» практически полностью. Но омские власти на достигнутом не останавливаются. Вскоре после снятия карантина анонсировали следующую вспышку — «через месяц после опороса, который начнется в марте-апреле 2018». Такой прогноз дал агентству ТАСС начальник главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко.

Один из фермеров, например, рассказал о пользе видеокамер, установленных на подворье, которые зафиксировали, как во время осмотра фермы один из сотрудников сельхозведомства что-то незаметно сунул в рот свинье. После предъявления этой записи проверяющие от владельца хозяйства отстали.

— Сельскому свиноводству вынесен наверху суровый приговор, — говорит руководитель «Клуба свиноводов Сибири», один из самых успешных новосибирских фермеров Сергей Голубев. Это, уверен он, государственная политика, которая строится на нескольких мифах. Один из них — «героическая борьба с АЧС», а на самом деле — «зачистка рынка по заданию крупной свиноводческой олигархии».

Забивать скот на подворье запрещено Техрегламентом, о котором «Новая» подробно рассказывала. Его введение, считает руководитель «Клуба свиноводов Сибири», «стало сильнейшим, может быть, роковым ударом по свиноводству в сельской глубинке»: десятки тысяч семей, для которых оно было основным доходом, бросили заниматься им, так как требования, прописанные в Техрегламенте, оказались для простого крестьянина, чьи предки от века забивали скот во дворах, в прямом смысле недосягаемыми: в большинстве районов Новосибирской области сертифицированных боен, говорит Голубев, нет, а везти свинью за сотню верст, потеряв в дороге до трети живого веса, как правило, смысла нет.

Вторым ударом — нокаутирующим те малые фермерские хозяйства и ЛПХ, которые еще остались, стали «Ветеринарные правила содержания свиней, утвержденные приказом Минсельхоза РФ» от 29 марта 2016. До Омской области они дошли в конце прошлого года. В них прописаны нормы жилплощади для хрюшек, проживающих на сельских подворьях: должно быть не менее 7 кв. м на хряка, на свинью — 4 кв. м, на каждого поросенка — по 2 кв. м. Но самое главное — если расстояние от угла сарая до соседнего участка меньше 20 метров, то держать в нем больше 5 голов не положено. Вряд ли в крестьянском подворье в России есть такое раздолье, чтоб можно было отсчитать 20 метров от всех углов.

— Когда у нас в поселении люди получили уведомления об этом приказе, шок был еще сильней, чем когда сообщили о вспышке чумы свиней. Там четко сказано: будут проверки. Отмерят расстояние от сарая и приговорят твое хозяйство к вырезанию. И без АЧС угрохают всех.

Ну и последнее новшество — как сообщает сайт областного минсельхоза, с 1 июля запускается Федеральная государственная система электронной сертификации «Меркурий», разработанная Россельхознадзором в целях безопасности реализуемой сельхозпродукции. Под сертификацию попадает вся продукция животного происхождения, включая корма. Тут не то что свинья — и мышь не проскочит.

Электронный охранник проследит, надо полагать, чтоб здоровое крестьянское мясо не попало на рынок (в магазин, на склад розничной торговли) ни при каких обстоятельствах: кто попробует продать его в обход регистрации, будет подвергнут административному наказанию.

— Эта чума возникает в тех регионах, где строят или планируют строить огромные свинокомплексы, — сказал «Новой» председатель движения «Федеральный сельсовет» Александр Мельниченко. — Когда планируется захват фермерских земель, тогда и объявляется эпидемия. Когда в прошлом году этот вирус вдруг появился в Крыму, крымчане, как и омичи, в него не поверили. Все крымские фермеры на сто процентов уверены, что нет никакой АЧС — просто на рынок Крыма пришли крупные свинопроизводители, и сразу же магазинные полки там заполнились краснодарским мясом. Подобное пережили Белгородская, Липецкая, Ярославская области: местные рынки в них захватила продукция огромных комплексов.

А за свиньями, считает главный фермер страны, последуют и коровы: «Государство вкладывает миллиарды в строительство животноводческих комплексов, которые заведомо неокупаемы: одно коровье место обходится в них бюджету почти в миллион рублей, и никакая корова никакими надоями этих затрат не вернет».

Для чего делается? Конечная цель крупных рейдеров, крышуемых государством, — земля.

— Нужно отнять ее у крестьян, чтоб они снова почувствовали себя рабами. Так наша власть устроена: ей необходимо как можно больше бедных людей. Это для нас Россия — родная земля, а для них это прекрасное пространство — всего лишь кусок грязи, из которого они выковыривают нефть, газ, платину, никель, золото и продают это все. Люди, живущие на земле, им неинтересны».

Особенно интересные моменты в этом материале – странное поведение «санитаров», пытающихся чем-то накормить скотину и внедрение вездесущего электронного контроля. Вы наконец совместите эту историю с «пандемией коронавируса» - и что тогда получится? Это не разрозненные куски, а части чего целого, чего-то большого. Это началось на селе, а потом пошло в города. Как логичное продолжение.

У масочного режима есть один важный смысл. Знаете, есть такие тяжелые водолазы, которые погружаются в воду не с баллонами воздуха, а со шлангом, по которому ему воздух качают. Чтобы убить такого водолаза – много хлопот не надо. Пережми ему такой шлаг, он и гикнется. А чтобы пережать кислород горожанину – что требуется? Лишить его доступа к работе, где он получает деньги, и к магазинам, где он покупает продукты. И все. И горожанин тоже гикнется.

Маска – это не защита. Маска – это маркер. Как желтые звезды на евреях в Третьем Рейхе. Они сразу отделяют послушных от не послушных. Послушные с этим знаком могут ходить на работу и в магазины, а непослушным – это делать уже запрещено. Это самый важный и тревожный момент. Потому, что сам этот значок, этот маркер сменит что-то другое. Над этим работают. Главное сейчас – ввести в действие саму систему. А потом и сам значок и цена его получения – будут другими. Сделал укольчик - получай меточку на лоб и руку…

Я не православный. Я не крещенный. Но я не могу понять одного. Как в очень древней книге была предсказана вся эта ситуация: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его».

В те времена, когда это было написано – реализовать такое было затруднительно. Это стало возможным только сейчас, когда наконец появился этот тотальный, электронный контроль.

Так вот, чтобы эта система работала и нас смогли поставить перед выбором «Колись или умирай», надо добиться, чтобы шланг с кислородом был только один, существовала монополия. А значит – никакого малого сельского хозяйства не было. Значит все, что не принадлежит олигархии, интегрированный в новый мировой порядок, – должно быть зачищено. Это и происходит. Вот сообщение «Ситуация по гриппу птиц в РФ на 16 июля 2018 года». «По сообщению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, широкое распространение на территории субъектов Российской Федерации получил высокопатогенный грипп птиц. Вспышки этого заболевания зарегистрированы среди домашней птицы, содержащейся в личных подсобных хозяйствах граждан Курской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Орловской, Смоленской, Ростовской и Нижегородской областей, Чувашской Республики. При возникновении очага вся восприимчивая птица подвергается убою и уничтожению, накладывается карантин, вводятся ограничения. Определяется целесообразность вакцинации восприимчивого поголовья в угрожаемой зоне». Пандемии то у нас идут чередой – непрерывно!

Есть много высказываний представителей мировой элиты о том, что планета перенаселена и хорошо бы подсократить людишек. Я их много раз приводил, не хочу снова цитировать. Вы как думаете: как эти господа к нам относятся? Пусть со мной спорят, но мне кажется, что они относятся к нам едва ли лучше, чем к скотине. Мы для них примерно то же самое, что курочки, коровки и хрюшки. И если они поставили себе задачей немного (или много) нас сократить, то будут ли они с нами больше церемониться, чем в случае свинюшек, которых поджаривают на кострах по подозрению в заражении африканской чумой свиней? Особенно, если дело касается нашей страны, и, в первую очередь, русских, которых цивилизованные господа еще в прошлом веке мечтали хорошенько проредить, чтобы не путались под ногами и не мешали.