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Энергокризис для автопрома: Бензин, Электричество или Водород? | Геоэнергетика Инфо

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Энергокризис для автопрома: Бензин, Электричество или Водород? Геоэнергетика Инфо
Продажи электрокаров растут, даже несмотря на мировой энергокризис. По итогам первой половины 2022 года в мире было продано 4,3 миллиона электромобилей и гибридов, что на 62 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Но по-прежнему 95% проданных машин оснащено двигателями внутреннего сгорания. Дело в том, что нерешенными остаются ключевые вопросы, связанные с емкостью батареи и соответственно, пробегом автомобиля, длительностью зарядки, инфраструктуры… И главная проблема — откуда мы будем получать электроэнергию для такого автомобиля?
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KDensJVhpdQ
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