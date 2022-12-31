Новогодние удары. 31.12.2022
ВС РФ второй раз за неделю нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре.
Поражены разлинчые объекты в Киеве, Николаеве, Краматорске, а также в Киевской, Запорожской, Харьковской, Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой, Николаевской областях. В Киеве прилетело по гостинице с иностранными наемниками. Как минимум 2 ракеты ПВО упали на жилые кварталы. В Николаеве успешно поражены цели в городе. В Краматорске в очередной раз накрывают промзону. Помимо ракет воздушного и морского базиирования, в ударах использовались различные БПЛА. В ряде областей Украины отключен свет. Идут перебои со связью и интернетом.
На Украине продолжают запугивать население. требуя не публиковать результаты ударов, чтобы потом можно было врать про "почти все сбитые ракеты, которые закончились еще в марте".
Фото/видео, как обычно смотри в телеге https://t.me/boris_rozhin Особенно эпичными получились кадры из Астрахани, над которой проходила волна крылатых ракет.
Шайка Зеленского пыталась обстрелять Джанкой (все БПЛА были сбиты ПВО) и угрожает терактами на территории России в Новогодние праздники. Возможно, попытаются запускать БПЛА в направлении московской области или совершать теракты где-нибудь еще. В этом плане их угрозы мало отличимы от угроз главарей ИГИЛ, которые в 2015 году угрожали терактами России после начала операции в Сирии.
PS. Министр энергетики Украины генерал Суровикин сегодня получил государственную награду.