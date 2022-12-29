Мы привыкли считать универсальной западную науку, а конкретно её триаду Экономика-Политология-Социология. У неё очень много достижений, это правда, – но она, на самом деле, охватывает период – будем максимально щедрыми – 1750-2000 гг., 250 лет. И даже в этом периоде она не охватывает главное: что держит эту западную систему, что является краеугольным камнем капитализма, капиталистической системы. И это не государство, и это не капитал. То, о чём я сейчас буду говорить, это структуры, которые воплощают в себе базовое суперпротиворечие капиталистической системы.



По крайней мере так было с 1648 года, с Вестфальского мира, ну, худо-бедно до сих пор. При том, что всё сейчас трещит по швам, корёжится, уродливо, с кривляниями, но худо-бедно эта система существует.



Да, она умрёт лет через 20-25, может быть, раньше, потому что всё быстрее происходит. Но пока она есть.

И мы имеем тройное противоречие:

— Капитал-государство.

— Политика-экономика.

— Целостность-суммарность.

Теперь давайте посмотрим. Системообразующий элемент капсистемы – это её господствующая группа. Капиталисты, которые не всегда совпадают с буржуазией.



Так вот, капиталистический класс – североатлантический – особенно финансовая буржуазия, всегда имеет интерес за пределами своей страны.



С самого начала. И для того чтобы реализовать этот интерес, ему нужно нарушить закон своей страны и закон чужой страны.

Один-два раза это может прокатить. А дальше возьмут за шиворот и «на цугундер». Значит, у крупной буржуазии есть историческая потребность, – иначе она не сможет функционировать – в том, чтобы у неё были надгосударственные структуры.



Это А. Б: они должны быть закрытыми. Не тайными, закрытыми. И В: у них должно быть нечто вроде своей квази-идеологии.

Допустим, мы сейчас вообще не знаем, что это за организации. Чисто теоретически мы вычислили, что капитализм – это не пара капитал-государство, а это треугольник.



Капитал, государство и закрытые структуры наднационального согласования и управления, которые воплощают целостные и долгосрочные интересы капитализма как системы. И они ограничивают капитал в его же интересах.

Я не настаиваю, что следующее определение капитализма — единственное, но у нас почему-то многие думают, что капитализм – это своеволие капитала. Ничего подобного!



Капитал существовал до капитализма, и будет существовать после него, в эпоху цифровых платформ.



Но капитализм – это нечто другое. Корректнее было бы сказать что капитализм – это такая система, которая обеспечивает постоянное накопление капитала (во времени) и его экспансию (в пространстве).



И в то же время ограничивает его в его же долгосрочных и целостных интересах. Этим ограничителем являются закрытые группы и структуры.

Когда у буржуазии возникла такая потребность, у них ничего под руками не было такого. И по принципу «Я его слепила из того, что было» они схватили первое что попалось под руку – масонские структуры.



Масонские структуры существовали в XVII веке. Но официально считается, что они были созданы в 1717 году.

Кстати, в католических школах в Германии, когда дети приходят в первый класс, учитель подходит к доске и пишет: «1517, 1717, 1917». Это три явления антихриста в мир.



1517 – понятно, кто: Лютер прибил свои тезисы. 1717 – масонские организации. 1917 – это Социалистическая революция. Так вот. Никакая политология не занимается изучением этих структур.

Первый момент. Масонские структуры. До сих пор встречаются люди, которые говорят, «масоны управляют миром».



На самом деле, восходящая история масонства закончилась в середине XIX века, когда победили все масонские революции, произошло огосударствление масонства.



После этого масоны боролись только с Дикими ложами. И до середины XIX века – с Карбонариями. Всё! Проблемы решены. Новые проблемы возникли в конце XIX века.

Вообще, нужно сказать, что эволюция закрытых структур полностью коррелирует с этапами развития капиталистической системы. Новый этап наступил в конце XIX века.



Это то, что марксисты называют эпохой империализма. Понадобились новые структуры. Прежде всего, они возникли в Германии – это Geheimes Deutschland, Тайная Германия.



Ответом британцев стало Общество Родса–Милнера. Затем уже, в послевоенный период, когда нужны были новые структуры, появился вот этот несчастный клуб Бильдерберг…



Но возникли и действительно серьёзные структуры. Вот, например, очень серьёзная структура, которая сыграла большую роль в разрушении Советского Союза – Le Cercle.



О ней есть всего лишь две книги, одна – на английском, одна – на французском. Потому что про Бильдербергов, ну, только ленивый сейчас не пишет, это несерьёзно.

Новый этап – новые структуры. Вот сейчас возникает новый этап, уже в связи с терминальным кризисом капитализма. Очень интересно будет посмотреть, какие новые структуры возникнут. Хотя сейчас процесс идёт, по-видимому, по-другому.



Идёт процесс взаимопроникновения, того, что называют «deep power» – именно «глубинная власть». Термин «глубинное государство» неадекватен.



Государство – это формализованная структура. Речь идёт именно о глубинной власти, которая сейчас сливается с этими структурами.

Дальше. Чем ещё не занимается вот эта наука, которая изучает властные процессы в капсистеме. Ну, например, фактор иезуитов.



Следующее. Спецслужбы как автономный игрок. В середине 70-х годов Хантингтон, о котором не надо судить по дурацкой книжке «Столкновение цивилизаций».



Он её специально написал – это концептуальный вирус, он его бросил, чтобы дураки за этим побежали. Хантингтон – очень серьёзный человек. Чтобы понять, насколько он серьёзен, посмотрите его книгу, по-моему, 59-го года «Солдат и государство». Супер!



А в середине 70-х годов он написал закрытый доклад, в котором показал, как произошла переориентация основных спецслужб Запада с государства на транснациональные корпорации, и с государственно-монополистической буржуазии на корпоратократию.

Тут же у нас есть криминал. Криминалом у нас занимаются криминалисты, но не специалисты по капиталистической системе. Хотя есть две французские книжки «Capitalisme criminel».



Там очень хорошо показано, что 50% банков в капиталистическом мире существуют за счёт отмывания денег.



И это реальность, которую нужно понимать, а для этого её нужно изучать.



Доверяться профессорско-профанной науке, не дающей знаний о реальном мире, сейчас опасно как никогда.

А.И. Фурсов



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