Глубинная власть: 500 лет на пути к управлению миром. Что дальше? Андрей Фурсов
Как исторически возникали те структуры, которые можно сейчас назвать глубинной властью. Об этом и многом другом рассказывает историк Андрей Фурсов. Золотой фонд ДеньТВ.
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