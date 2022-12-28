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Враги общества

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"Врагов народа выдумал кровавый параноик Сталин" (с) Хотя постойте…

Первое. Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний. Как враги государства, enemy of the state, пользуясь их же любимым американским эквивалентом. За ними накрепко должно закрепиться это определение. Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал.

Второе. Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда.

Третье. Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование. (с) Медведев

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8061744.html
Метки: враги народа, медведев, пятая колонна, сталин, юмор
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