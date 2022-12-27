Что построили, подняли в воздух и космос, спустили на воду в России в 2022 году
Как обычно в конце года публикуем все позитивные новости, попавшие в выпуски проекта «Время – вперёд!». Аналитический итоговый выпуск будет доступен на этом канале 31.12.2022
Полный список открывшихся предприятий со ссылками на первоисточники ищите на нашем сайте время-вперед.рус
Объекты в списке не дублируются! Если вы встречаете спуск на воду одного и того же корабля или запуск в космос одной и той же ракеты, это значит что корабли и ракеты одного проекта/типа, но даты событий разные.