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Что построили, подняли в воздух и космос, спустили на воду в России в 2022 году

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Как обычно в конце года публикуем все позитивные новости, попавшие в выпуски проекта «Время – вперёд!». Аналитический итоговый выпуск будет доступен на этом канале 31.12.2022

Полный список открывшихся предприятий со ссылками на первоисточники ищите на нашем сайте время-вперед.рус

Объекты в списке не дублируются! Если вы встречаете спуск на воду одного и того же корабля или запуск в космос одной и той же ракеты, это значит что корабли и ракеты одного проекта/типа, но даты событий разные.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FG4_8bqDQeg
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