Уникальные технологии в ядерной энергетике. Беседа с А. Угрюмовым, вице-президентом холдинга ТВЭЛ
Главный редактор журнала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич представляет свою беседу с Александром Угрюмовым, вице-президентом по научной деятельности холдинга ТВЭЛ, – крупнейшего производителя ядерного топлива в стране.
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