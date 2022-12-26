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Радиоактивные отходы: как хранят и утилизируют РАО в России. Борис Марцинкевич | Геоэнергетика Инфо

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Радиоактивные отходы: как хранят и утилизируют РАО в России. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Радиоактивные отходы (РАО) — отходы, содержащие радиоактивные изотопы химических элементов и не подлежащие использованию, в отличие от отработавшего ядерного топлива.
Радиоактивные отходы – больная тема для атомной энергетики. Обеспечением ядерной и радиационной безопасности населения занимается одно единственное предприятие в России – Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами. На вопросы Бориса Марцинкевича ответил генеральный директор ФГУП «НО РАО» Игорь Игин.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DfA-i3ddrfI
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