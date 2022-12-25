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Эволюционный подход к преображению Руси

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Участники: Галина Дидюлина, Георгий Баженов , Эдуард Фомин, Владимир Павлов

В эфире рассмотрим:

способны ли существующие системы управления обеспечить эволюцию общества,
способно ли общество к эволюционной самоорганизации, саморегулированию и саморазвитию,
роль традиций в эволюции,
Соборность и преображение Руси.

Дидюлина Галина Петровна, Действительный член Ассоциации профессиональных кинезиологов, консультант Академии развития сознания, педагог-парапсихолог.

Баженов Георгий Валентинович – участник Космологического Содружества Молодёжи “Новое Поколение”; участник Межрегиональной общественной организации Содействия нравственному становлению нации «РУСЬ».

Фомин Эдуард Владимирович – Народный Институт Развития.

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#русь #преображениеруси #эволюцияобщества #советсогласия
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eHW0e8JZ9WA
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 24760 23014
    жора шапов 53 мин. назад

      А Иваново – город невест и малолеток-поджигателей ж/д будок за бабло через сети инета. Не нужны и ДРГ с БПЛА. Вот и вся способность к эволюции. Скорее, – к инволюции.

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