Эволюционный подход к преображению Руси
Участники: Галина Дидюлина, Георгий Баженов , Эдуард Фомин, Владимир Павлов
В эфире рассмотрим:
способны ли существующие системы управления обеспечить эволюцию общества,
способно ли общество к эволюционной самоорганизации, саморегулированию и саморазвитию,
роль традиций в эволюции,
Соборность и преображение Руси.
Дидюлина Галина Петровна, Действительный член Ассоциации профессиональных кинезиологов, консультант Академии развития сознания, педагог-парапсихолог.
Баженов Георгий Валентинович – участник Космологического Содружества Молодёжи “Новое Поколение”; участник Межрегиональной общественной организации Содействия нравственному становлению нации «РУСЬ».
Фомин Эдуард Владимирович – Народный Институт Развития.
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#русь #преображениеруси #эволюцияобщества #советсогласия
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А Иваново – город невест и малолеток-поджигателей ж/д будок за бабло через сети инета. Не нужны и ДРГ с БПЛА. Вот и вся способность к эволюции. Скорее, – к инволюции.