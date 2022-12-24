Не всегда зло? Переход на цифру может усилить человека
Цифровизация без мистики и конспирологии. Когда цифровизация – это хорошо? Как переход на цифру и электронное администрирование поменяли нашу жизнь? Говорим с налоговым экспертом Еленой Потаповой. Ведущий Сергей Зотов.
Налоговый эксперт Деловой России в СПб., Потапова Елена Владимировна
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