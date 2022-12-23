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У истоков огненных рек, 1963

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Фильм рассказывает о работе металлургов, людей стоящих у истоков огненных рек расплавленного чугуна.

ЧМЗ-Фильм, 1963
Фильм из коллекции Музея ЧМК https://vk.com/metmz
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ugoQIodhlnM
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