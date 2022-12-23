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Что происходит с мировой системой, и кто выиграет ХХI век. Андрей Фурсов

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Как конфликт на Украине затормозил поглощение государств корпорациями? Почему глобальные элиты хотят сократить население уже не до двух миллиардов, а до полумиллиарда? Что происходит с мировой системой? Почему ЕС распадётся в 2027 году? Смотрите выступление историка Андрея Фурсова на научно-просветительской конференции «Колокола истории. Битва за будущее».

Полная версия ролика на сайте канала “День”: https://dentv.ru/
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tKLTa1k-nUQ
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