Будущее городов России: Умный Город от РОСАТОМа. Борис Марцинкевич | Геоэнергетика Инфо
Будущее городов России: решения Умного Города от РОСАТОМа. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Корпорация «Росатом» предлагает не только передовые технологии для атомной отрасли, но и инфраструктурные решения для повышения качества жизни в городах. В интервью нашему каналу генеральный директор АО “Цифровые платформы и решения Умного города” Алексей Голубев рассказал о реализации проектов по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения и развитии городской среды.
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Не понятен смысл.
Если из Украины сделать умное государство, то они бы жили хорошо.
А может ли умная система города перехитрить жидов ?
Умная система города предназначена для “перехитрения” жидами умной системы государства.