Международный детский центр «Артек» у всех на слуху, он считается одним из лучших мест для отдыха в стране, при этом способов отправиться туда бесплатно достаточно. «Приобрести» путевку помогут творческий потенциал, упорство и страсть к науке.

В июне закончилась специализированная смена для юных учёных по программе «Школа Росатома». Она направлена на поддержку и развитие естественно-научного и математического образования в учебных заведениях городов пребывания компании. «Росатом» таким образом пестует будущие кадры. Школьники же, обучаясь в «атомных классах» повышают свою конкурентоспособность при поступлении в вузы по энергетическим и техническим специальностям. Вот и поездка в международный детский центр для 87 школьников из разных городов состоялась, чтобы ребята больше узнали об атомной энергетике. К тому же это была отличная возможность укрепить дружбу народов, ведь на берегу Крыма собрались не только дети из России, но и из ЮАР и Индии. Иностранцы прошли конкурсный отбор и выиграли право побывать в «Артеке» в рамках направления развития международного гуманитарного сотрудничества. Для них и специальную общеразвивающую программу разработали — «Международные умные каникулы».

Если попасть в такую программу могут только жители городов, где работает «Росатом», то конкурсы, которые дают право посетить «Артек» бесплатно, проводят для школьников по всей стране. Очередной СоюзСоцПит организовал совместно с Министерством образования и науки Республики Бурятия. Он называется «Перемены со вкусом», и 10 победителей уже побывали на крымское побережье. Ребятам предстояло сделать интервью или репортаж о работе школьного повара, столовой, приготовлении блюд региональных кухонь, а после создать проект «Школьная столовая моей мечты». Те, кто лучше всего постарался над слайдами, меню и дизайном, получили путёвку в «Артек».

Помимо заслуженной награды за свои проекты юные ценители кулинарного искусства смогли отточить навыки с настоящими профессионалами. Победители участвовали в кулинарных мастер-классах под руководством повара комбината питания. Комбинат занимается организацией питания во всех столовых МДЦ, где предусмотрен шведский стол пять раз в день. Так что у специалистов можно многому научиться. Например, в июне дети научились делать пасту «Альфредо» с курицей и соусом, а также панкейки.

— Мое любимое блюдо – это традиционное бурятское блюдо буузы, это очень вкусно, — отметил Илья Налетов из бурятского поселка Селенгинск. — Моя мама работает поваром, поэтому и она, и я любим готовить. В «Артеке» очень вкусно кормят, мне все нравится. Было здорово сегодня познакомиться с новыми рецептами, обязательно приготовлю эти блюда дома.

Но это же летние каникулы, так что исключительно научными изысканиями и бесконечной готовкой отдыхающие не ограничивались. Ребята съездили в Балаклавский подземный музей, посетили Херсонес Таврический, походили по улицам Севастополя и побывали в музее военно-морского флота. Перед артековцами выступили телеведущий Первого канала Сергей Тугушев, космонавт Олег Артемьев, музыканты Родион Газманов и Светлана Сурганова. В общем, три недели на Чёрном море оказались до предела насыщены событиями.