Коллегия МО РФ 2022
Из заявлений Путина и Шойгу на итоговой коллегии МО РФ по итогам СВО в 2022-м году.
Из интересных тезисов.
1. Против России используется военный потенциал почти всех стран НАТО.
2. Возможности ВС РФ постоянно возрастают.
3. Солдаты и офицеры участвующие в СВО это герои, сопоставимые с героями других войн, включая Великую Отечественную Войну.
4. СВО выявила ряд вопросов, над которыми "надо хорошо поработать".
5. На всех новых территориях вошедших в состав России будет обеспечена безопасная жизнь граждан.
6. РФ продолжит укреплять ядерную триаду. "Сармат", "Ярс", "Циркон" и т.д. Все это будет поступать на вооружение. Уже поступает. Ядерная триада является гарантом суверенитета страны. (Ядерная гонка вооружений обязывает. Ну и спасибо товарищу Сталину за нашу ядерную дубинку)
7. ВПК и общество дают армии все, что она просит. (Роль тыла очень важна в длительной войне).
8. Информация с беспилотников должна быть у каждого бойца. Начиная от взводного уровня. (Больше беспилотников богу беспилотников).
9. На Украине России противостоит объединенный Запад, который уже потратил на эту войну 97 млрд. долларов. В интересах ВСУ работает спутниковая группировка из более чем 500 спутников.
10. Украина использует террористические методы ведения войны и регулярно совершает военные преступления.
11. На фронте находится 150 000 из 300 000 мобилизованных. Этого по мнению Путину достаточно для СВО на текущем этапе. Еще 20 000 добавились по линии добровольцев. От призыва были освобождены 830 000 человек.
12. Россия продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре.
13. Систему военкоматов надлежит модернизировать. Мобилизация выявила проблемы текущей структуры.
Причина – мобилизационные планы не вводились в действия со времен ВОВ, ввиду чего проблемы пришлось решать уже по ходу дела (о чем писал еще в день объявления мобилизации).
14. Отличившихся в СВО солдат и офицеров надлежит продвигать по службе в первоочередном порядке.
15. Частичная мобилизация выявила различные проблемы. Нужно слышать тех, кто не замалчивает проблемы. Путин призвал МО РФ слышать и рассматривать даже эмоциональную критику. (Фактически, это призыв не заметать мусор под ковер и делать вид, что все хорошо в тех случаях, когда не все хорошо).
16. Более 100 000 человек принимавших участие в СВО получили различные государственные награды. 120 человек награждены Звездой Героя Россия, некоторые из них посмертно. Более 250 000 военных получили боевой опыт в СВО на Украине. Напомню, что через Сирию с 2015 по 2020 прошло чуть менее 70 000 человек. Для понимания масштабов конфликта.
17. Поставки наиболее востребованных вооружений для армии перенесены с 2024-2025-го года на 2023-й год. С учетом активизации работы ВПК и его полную загруженность, объемы поставок военной техники в войска должны существенно возрасти. Никаких ограничений на финансирование армии, согласно заявлению Путина, на текущий момент нет. Расходы на армию будут расти, и соответственно должны расти ее боевые возможности.
18. Согласно заявлению Шойгу будут созданы два новых межвидовых военных округа – Московской и Ленинградский.
19. Наращивание угрозы со стороны НАТО потребует создания новой группировки войск на северо-западе России.
20. Численность армии предлагается довести до 1 500 000 человек, из них 670 000 контрактников.
21. Будут сформированы 2 новые дивизии ВДВ (кто там десантуру хоронил?)
22. Также предложено поднимать возраст призыва с 18 до 21 года, с установлением предельного возраста для призыва в 30 лет.
23. СВО будет продолжаться в 2023-м году вплоть до достижения целей СВО. Таков путь…
24. Каждая танковая армия должна содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации численностью 80-100 боевых вертолетов
25. Переход на аутсорсинг в 2008-2012 привел к практическому уничтожению войсковых ремонтных органов, с 2012 приняты меры по их воссозданию (привет защитникам Сердюкова)
26. Целью Запада в этой войне является дезинтеграция России.
27. Россия длительное время пыталась встроиться в "цивилизованный Запад", но ее там не ждали, а сейчас пытаются "отменить".
(30 лет мы шли немного не туда. Вернее совсем не туда).
28. Россия длительное время пыталась выстраивать братские отношения с Украиной, но ничего не сработало (так сказать диагноз украинского направления российской политики последнего десятилетия). Несмотря на это Путин считает украинский народ братским народом. Происходящее на Украине это трагедия, происходящее по вине Запада осуществившего государственный переворот в 2014 году.
29. Столкновение с украинским нацизмом было неизбежно.
30. Путин не сомневается в том, что все поставленные цели СВО на Украине будут достигнуты. У России есть все необходимое для этого.
31. Россия не будет полностью переходить на военные рельсы и полностью милитаризироваться в ущерб экономике.
32. В 2023-м году ожидается наращивание поставок гиперзвуковых вооружений.
33. В 2023-м году пройдут масштабные военные учения "Запад-2023" с отработкой отражения угрозы исходящей с Запада.
34. Путин благодарен всем гражданам, которые помогают нашим вооруженным силами.
35. Путин знает реальные цифры потерь в СВО. Но по другому было уже нельзя. Война была неизбежна. "Лучше сегодня, чем завтра".
36. У Украины скоро не останется ничего, кроме подачек.
Если брать в целом выступления Путина и Шойгу на коллегии МО РФ.
1. Война с Западом на Украине будет длительной. Курс на достижение целей СВО не меняется. Официальный список целей СВО см. в выступлении Путина 24 февраля (плюс Херсонская и Запорожская области). Неофициальные цели можно трактовать достаточно широко.
2. Договорняков не будет, потому что Запад не готов признавать права России на равноправные договора с ним. В "цивилизованный мир" мы не вписались. Отлично.
3. Армия получит больше ресурсов – материальных, финансовых, человеческих. Но без фанатизма, чтобы не надорвать экономику.
Концепция "пушки вместо масла" не наш выбор. Будут пытаться искать разумный баланс.
В следующем году армия получит много различных вооружений, куда как больше, чем в 2021-2022 годах. Также будет больше дронов.
4. Завуалированно признаны различные ошибки предвоенного периода в вопросах снабжения войск, мобилизационной системы, ремонтных мощностей, недооценки роли дронов и концепций мультидоменных операций. Критика недостатков признана желательной.
5. Армию ждет достаточно существенное реформирование, что является как следствием различных вскрывшихся в ходе СВО недостатков, так и нарастанием угрозы со стороны США и НАТО. Суверенитет страны будет строиться с опорой на рост возможностей нашей ядерной триады, как единственного надежного гаранта военно-политического суверенитета.
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