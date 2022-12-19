Энергетика меняющая мир: АЭС Малой Мощности от Rusatom Overseas. Борис Марцинкевич
Энергетика меняющая мир: АЭС Малой Мощности от Rusatom Overseas. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Росатом – это не только про атомные электростанции. Росатом – это ядерная медицина, исследовательские реакторы, новые технологии обращения с водородом. Координация этих направлений осуществляется таким подразделением корпорации, как «Русатом оверсиз». Президент компании Евгений Пакерманов в беседе с Борисом Марцинкевичем рассказал и про строительство первой наземной атомной станции малой мощности российского дизайна в Якутии, и про строительство центра ядерных исследований и технологий в Боливии, и про многое другое.
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