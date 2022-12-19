Главная » Видео, Наука, Политика, Экономика

Энергетика меняющая мир: АЭС Малой Мощности от Rusatom Overseas. Борис Марцинкевич

45 0

Энергетика меняющая мир: АЭС Малой Мощности от Rusatom Overseas. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Росатом – это не только про атомные электростанции. Росатом – это ядерная медицина, исследовательские реакторы, новые технологии обращения с водородом. Координация этих направлений осуществляется таким подразделением корпорации, как «Русатом оверсиз». Президент компании Евгений Пакерманов в беседе с Борисом Марцинкевичем рассказал и про строительство первой наземной атомной станции малой мощности российского дизайна в Якутии, и про строительство центра ядерных исследований и технологий в Боливии, и про многое другое.
—————————————————————————————————————————
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru

Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!

#Марцинкевич #АЭС #росатом #атомнаяэнергетика #rosatom #nuclearpower #nuclearpowerplant #россия #атомная
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HW3oqWshcH0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Атомная Англия – развитие по законам рынка
Доклад о мировом заговоре в Совете Федерации
Глава 13. СОЗНАТЕЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ НЕПОЗНАННОГО.
Иерархия стратегических документов России

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru