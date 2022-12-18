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США «спасли» Герасимова. Норвегия закрыла въезд россиянам (Николай Стариков)

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В новом выпуске видеоблога рассказал о том, как Запад играет с нами в «кошки-мышки». К чему все эти странные публикации о том, что США якобы «спасли» посетившего прифронтовые позиции российской армии генерала армии Герасимова и хвалебные дифирамбы в его адрес со стороны командования ВСУ. А также объяснил, что нам надо делать с Норвегией, которая закрыла возможность посещения страны для всех граждан России без исключения.

#США #Норвегия #Герасимов

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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SeT8nPSgMBE
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