США уходят из Восточного полушария, Европа обнажает клыки, Балканы будут разрушены?Андрей Школьников
1:21 США уходят из Европы: сможет ли Европа отрастить зубы, и не будем ли мы скучать по “беззубому” Брюсселю?
9:11 Обострение на Балканах: выстоит ли Сербия?
12.18 Новая Стратегия обороны США, построение анти-Китая на Тихом океане и ноовая сухопутная империя?
18:21 Когда в США начнётся гражданская война?
22.25 Что тестировали на обществе модой на криптовалюты?
27.52 Куда исчез ковид?
33.46 Радикальная поляризация общества: опасности?
36.36 Цифровизация против урбанизации?
43.22 Глобальное потепление: как работает климат?
Говорим с геостратегом Андреем Школьниковым. Ведущий Илья Титов.
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