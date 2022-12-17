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США уходят из Восточного полушария, Европа обнажает клыки, Балканы будут разрушены?Андрей Школьников

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1:21 США уходят из Европы: сможет ли Европа отрастить зубы, и не будем ли мы скучать по “беззубому” Брюсселю?
9:11 Обострение на Балканах: выстоит ли Сербия?
12.18 Новая Стратегия обороны США, построение анти-Китая на Тихом океане и ноовая сухопутная империя?
18:21 Когда в США начнётся гражданская война?
22.25 Что тестировали на обществе модой на криптовалюты?
27.52 Куда исчез ковид?
33.46 Радикальная поляризация общества: опасности?
36.36 Цифровизация против урбанизации?
43.22 Глобальное потепление: как работает климат?

Говорим с геостратегом Андреем Школьниковым. Ведущий Илья Титов.

Телеграм-канал Андрея Школьникова https://t.me/geostrategrus

Научно-просветительская конференция «Колокола истории. Битва за будущее» https://den-magazin.ru/konferenciya-kolokola-istorii

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=445-OpKkBio
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