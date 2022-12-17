Иран наращивает темпы обогащения урана
Иран наращивает темпы обогащения урана
После недавних заявлений США о том, что ядерная сделка им более не интересна, сегодня министр энергетики Ирана заявил, что его страна добилась наиболее впечатляющих темпов обогащения урана с начала процесса.
Тем не менее, определенную границу Иран пока не переходит, хотя по оценкам США и ряда западных стран, вопрос получения Ираном потенциала для создания ядерного боезаряда на текущих мощностях (даже не беря в расчет планы Ирана по установке более современных и производительных центрифуг), составляет от нескольких неделю до 2-3 месяцев. С учетом того, что ядерная сделка не была возобновлена, а при возможной победе республиканцев в 2024-м году она тем более возобновлена не будет, ситуация просто подталкивает Иран к обретению ядерного потенциала, тем более, что средства доставки по региону уже давно есть – нет только боеголовки. Отсюда и угрозы со стороны США и Израиля, так как все понимают, что Иран с ядерным оружием кардинально меняет расклады в регионе, где и без ядерного оружия Иран уже всячески доминирует.
К концу следующего года В том регионе Израиль уже будет не так вольготно диктовать свои условия.