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Иран наращивает темпы обогащения урана

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Иран наращивает темпы обогащения урана

После недавних заявлений США о том, что ядерная сделка им более не интересна, сегодня министр энергетики Ирана заявил, что его страна добилась наиболее впечатляющих темпов обогащения урана с начала процесса.

Тем не менее, определенную границу Иран пока не переходит, хотя по оценкам США и ряда западных стран, вопрос получения Ираном потенциала для создания ядерного боезаряда на текущих мощностях (даже не беря в расчет планы Ирана по установке более современных и производительных центрифуг), составляет от нескольких неделю до 2-3 месяцев. С учетом того, что ядерная сделка не была возобновлена, а при возможной победе республиканцев в 2024-м году она тем более возобновлена не будет, ситуация просто подталкивает Иран к обретению ядерного потенциала, тем более, что средства доставки по региону уже давно есть – нет только боеголовки. Отсюда и угрозы со стороны США и Израиля, так как все понимают, что Иран с ядерным оружием кардинально меняет расклады в регионе, где и без ядерного оружия Иран уже всячески доминирует.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8037885.html
Метки: ближний восток, иран, ядерное оружие
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10035 7583
    чужой 33 мин. назад

      К концу следующего года В том регионе Израиль уже будет не так вольготно диктовать свои условия.

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