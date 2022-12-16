Спецоперация КГБ и всесоюзный процесс о коррупции
КГБ против МВД. Что такое «узбекское дело», какие силы за ним стоят, и почему оно совсем не про Узбекистан? Выступление историка, писателя Фёдора Раззакова на научно-просветительской конференции «Подвиг в русской и мировой истории».
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Это все надуманные писателями выдумки.
Как можно было с помощью коррупции взорвать СССР если все было коррумпировано полностью
Это такая же борьба с коррупцией как сейчас в Белоруссии.
И КГБ взорвало и довело коррупцию до безумия с чубайсятиной так, что теперь с неизвестными деньгами и оружием снова все возрождается.
Как то уж очень заумно мудрено.