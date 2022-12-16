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Спецоперация КГБ и всесоюзный процесс о коррупции

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КГБ против МВД. Что такое «узбекское дело», какие силы за ним стоят, и почему оно совсем не про Узбекистан? Выступление историка, писателя Фёдора Раззакова на научно-просветительской конференции «Подвиг в русской и мировой истории».

Полная версия ролика на сайте канала “День”: https://dentv.ru/
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Научно-просветительская конференция «Колокола истории. Битва за будущее» https://den-magazin.ru/konferenciya-kolokola-istorii

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#ДеньТВ #СССР #узбекскоедело #хлопковоедело #КГБ #Андропов #Горбачёв #история #коррупция
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=P2BBWVVN024
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Из уничтожения КГБ нужно вынести несколько важных уроков
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10018 7578
    чужой час назад

      Это все надуманные писателями выдумки.
      Как можно было с помощью коррупции взорвать СССР если все было коррумпировано полностью
      Это такая же борьба с коррупцией как сейчас в Белоруссии.
      И КГБ взорвало и довело коррупцию до безумия с чубайсятиной так, что теперь с неизвестными деньгами и оружием снова все возрождается.
      Как то уж очень заумно мудрено.

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