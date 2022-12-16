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Нефть достала до потолка: какой Ответ даст Россия? Борис Марцинкевич | Геоэнергетика Инфо

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Нефть достала до потолка: какой Ответ даст Россия? Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Западные страны, решившиеся на введение «потолка» цен на российскую нефть, играют в «русскую рулетку». На Западе никак не могут поверить, что Москва не блефует и выполнит угрозу прекращения поставок нефти тем государствам, которые присоединились к потолку цен на нефть. Проект указа президента РФ, описывающий механизм ответа на введенный западными странами потолок цен на российскую нефть, в целом согласован. Документ пока финализируется в администрации президента.
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#Марцинкевич #новости #газ #нефть #ценананефть #эмбарго #энергетическийкризис #европа #нефтьбрент
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yAIL6ncC2ec
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 27313 23015
    марина два часа назад

      Кто -то есть толковый на ЯП..Как это и зачем ..Турция ,испокон века ,с Османской Империи всегда шестерка СИТИ и Иран тоже..Никогда в мире ничего не меняется среди тех старых орденов и массонов ,которые создают империи ,затем их рушат:
      “Турция в ближайшее время может стать глобальным центром ценообразования на газ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии введения в эксплуатацию новых мощностей подземного газохранилища Силиври в районе Стамбула.

      Эрдоган отметил, что Турция провела переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу создания на турецкой территории газового хаба. По его словам, Фракия (европейская часть Турции – прим. ВЗГЛЯД) станет энергетическим центром. «Наша цель – превратить в кратчайшие сроки Турцию в глобальный центр ценообразования на газ», – указал турецкий лидер, передает ТАСС.

      Накануне президент России Владимир Путин заявил, что электронная площадка для торговли российским газом из турецкого хаба может появиться в течение нескольких месяцев.

      Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, что Турция обладает реальной возможностью поставлять российский и туркменский газ в Европу, это большой шаг для Анкары.
      п.с. опять наш газ ,если не в Голландии и на Лондонской бирже торгуется ,а на бирже их сателитов.А как Питербургская и Московская Биржи??заявляли же..Или приказано вМинске открыть ??

    • 17812 16250
      Руса час назад

        В ЕС заявляют, что цены на российский газ
        ограничивать не будут: https://eadaily.com/ru/news/2022/12/16/es-ne-budet-vvodit-limit-cen-na-rossiyskiy-gaz-gazprom-poluchit-ego-za-kompaniyu

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