Нефть достала до потолка: какой Ответ даст Россия? Борис Марцинкевич | Геоэнергетика Инфо
Нефть достала до потолка: какой Ответ даст Россия? Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Западные страны, решившиеся на введение «потолка» цен на российскую нефть, играют в «русскую рулетку». На Западе никак не могут поверить, что Москва не блефует и выполнит угрозу прекращения поставок нефти тем государствам, которые присоединились к потолку цен на нефть. Проект указа президента РФ, описывающий механизм ответа на введенный западными странами потолок цен на российскую нефть, в целом согласован. Документ пока финализируется в администрации президента.
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Кто -то есть толковый на ЯП..Как это и зачем ..Турция ,испокон века ,с Османской Империи всегда шестерка СИТИ и Иран тоже..Никогда в мире ничего не меняется среди тех старых орденов и массонов ,которые создают империи ,затем их рушат:
“Турция в ближайшее время может стать глобальным центром ценообразования на газ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии введения в эксплуатацию новых мощностей подземного газохранилища Силиври в районе Стамбула.
Эрдоган отметил, что Турция провела переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу создания на турецкой территории газового хаба. По его словам, Фракия (европейская часть Турции – прим. ВЗГЛЯД) станет энергетическим центром. «Наша цель – превратить в кратчайшие сроки Турцию в глобальный центр ценообразования на газ», – указал турецкий лидер, передает ТАСС.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что электронная площадка для торговли российским газом из турецкого хаба может появиться в течение нескольких месяцев.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, что Турция обладает реальной возможностью поставлять российский и туркменский газ в Европу, это большой шаг для Анкары.
п.с. опять наш газ ,если не в Голландии и на Лондонской бирже торгуется ,а на бирже их сателитов.А как Питербургская и Московская Биржи??заявляли же..Или приказано вМинске открыть ??
В ЕС заявляют, что цены на российский газ
ограничивать не будут: https://eadaily.com/ru/news/2022/12/16/es-ne-budet-vvodit-limit-cen-na-rossiyskiy-gaz-gazprom-poluchit-ego-za-kompaniyu