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Эрдоган хочет встретиться с Асадом

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О как. Турецкие СМИ сообщают, что "друг Реджеп" хочет провести встречу с Башаром Асадом для обсуждения сирийско-турецких отношений. Согласно турецким заявлениям, Путин позитивно относится к этой инициативе. Эрдоган хочет провести встречу в формате встречи трех президентов. Переговорам должны предшествовать консультации на уровне МИД и спецслужб России, Турции и Сирии.

Важно понимать, что Россия и Иран несколько лет добивались от Турции нормализации отношений с Сирией. Турция много лет занимала позицию непризнания Башара Асада, но по мере того, как становилось очевидно, что РФ и Иран выиграли войну в Сирии и Башар Асад никуда не уйдет, позиция Турции становилась все более двойственной, поэтому на фоне официального непризнания Асада, турецкие спецслужбы достаточно часто вели переговоры с сирийскими спецслужбами в Сирии и в Иране, задействуя неофициальные каналы. Россия в свою очередь неоднократно предлагала Турции договориться о возобновлении "Пакта Адана" как основы для нормализации отношений Сирии и Турции ("Пакт Адана" 1999 года давал Турции возможность проводить военные операции на территории Сирии против Курдской Рабочей Партии на глубину 5 км).

Кроме того, в самой Турции нарастают требования нормализации отношений с Сирией, дабы спровадить туда хотя бы пару миллионов сирийских беженцев. И шаги в сторону нормализации для Эрдогана, это возможность перехватить повестку у оппозиции. Еще недавно Эрдоган посылал сигналы, что он мог бы провести встречу с Асадом после выборов в Турции, но сейчас уже идут сигналы, что такая встреча может произойти куда раньше, при посредничестве России (например, в Сочи). Если России удастся свести вместе Асада и Эрдогана и добиться хотя бы некоторой нормализации отношений, это стало бы для РФ громкой дипломатической победой и усилило бы ее позиции на Ближнем Востоке. Впрочем, у этой встречи впереди еще немало подводных камней связанных как с внутритурецкими и внутрисирийскими факторами, так и противодействием других крупных игроков.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8033054.html
Метки: асад, война в сирии, иран, Путин, Россия, сирия, турция, эрдоган
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